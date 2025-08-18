Cum s-a văzut întâlnirea dintre Trump și Zelenski în Biroul Oval. Președintele Ucrainei a zis „mulțumesc” de patru ori în 10 secunde, după ce JD Vance l-a făcut nerecunoscător în februarie

Luni, 18 August 2025, ora 21:49
1526 citiri
Zelenski a venit cu o scrisoare pentru Trump din partea soţiei sale FOTO captură X/ Visegrád 24
Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni, 18 august, a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie, când preşedintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeaşi încăpere cu preşedintele Donald Trump, notează CNN.
Este clar că partea ucraineană a acordat o atenţie deosebită pentru ca discuţiile să nu degenereze.
Zelenski a venit cu o scrisoare pentru Trump din partea soţiei sale şi a lăudat mesajul primei doamne a SUA, Melania Trump, adresat lui Putin cu privire la copiii care suferă în timpul războiului.
După ce vicepreşedintele JD Vance l-a acuzat de nerecunoştinţă în timpul întâlnirii din februarie, Zelenski a rostit cuvântul „mulţumesc” de patru ori în primele 10 secunde ale scurtei sale declaraţii, a observat CNN.
„Vă mulţumesc pentru invitaţie şi vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale, pentru a opri uciderile şi a pune capăt acestui război. Vă mulţumesc că aţi profitat de această ocazie, mulţumesc mult soţiei dumneavoastră”, a spus el.
Zelenski a purtat un costum, aparent o concesie faţă de nemulţumirea lui Trump faţă de uniforma militară pe care a purtat-o în timpul ultimei întâlniri. Alegerea sa vestimentară a creat un moment de destindere.
Spre deosebire de februarie, delegaţia lui Trump a rămas tăcută în cadrul întâlnirii de luni.
Vicepreşedintele Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff au participat la întâlnire stând pe canapeaua din Biroul Oval.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Trump și Zelenki, din nou față în față
Jurnalistul conservator Brian Glenn, care în februarie l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în Biroul Oval, a făcut luni un schimb de glume cu...
Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni, 18 august, a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie, când preşedintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeaşi...
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că sprijinul american pentru Ucraina va continua indiferent de rezultatul discuțiilor pe care le are la Washington cu omologul său...
Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, s-a angajat luni într-o serie de demersuri diplomatice, sunându-i pe liderii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud pentru a sublinia că nu este izolat...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni lui Donald Trump să impună Rusiei pacea ''cu forța'', reluând termenii utilizați de liderul american înaintea unei reuniuni cruciale...
Loviturile Rusiei s-au soldat luni cu cel puțin 14 morți în Ucraina, au anunțat autoritățile, cu câteva ore înainte de o întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski în cadrul...
UPDATE 20.40 - Discuțiile Trump-Zelenski au continuat cu răspunsuri la întrebările jurnaliștilor. Volodimir Zelenski a spus că este nevoie de sprijin american pentru a-l opri pe Putin....
Summitul prezidențial „istoric”, convocat în grabă vineri, 15 august, în Alaska, a fost mai degrabă o demonstrație de forță simbolică decât o negociere diplomatică autentică. Pe...
În contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, dedicată identificării unor căi pentru pace în Ucraina, analistul politic Alexandru Coita punctează modul în care...
Casa Albă încearcă să afle ce va purta Volodimir Zelenskin la întâlnirea de luni, 18 august, cu Donald Trump, după ce ţinuta militară pe care a purtat-o la ultima întâlnire în Biroul...
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj pe rețelele sociale cu doar câteva ore înainte de întâlnirea programată la Casa Albă cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Trump s-a...
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj înaintea întâlnirii-cheie de la Washington, acolo unde liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vor fi...
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, va participa luni la Washington la discuțiile de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. La...
Reuniunea dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a produs niciun rezultat concret. Nu s-a discutat despre încetarea focului, nu au existat declarații importante privind sancțiunile, iar...
China a anunțat luni, 18 august, că speră la un acord „acceptabil pentru toate părțile” în războiul din Ucraina. Mesajul a fost făcut înaintea întâlnirii la Casa Albă între...
La Washington se pregătește o întâlnire cu potențial istoric: președintele Donald Trump urmează să-l primească, luni, 18 august, în regim de urgență, pe omologul ucrainean Volodimir...