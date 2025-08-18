Cum s-a văzut întâlnirea dintre Trump și Zelenski în Biroul Oval. Președintele Ucrainei a zis „mulțumesc” de patru ori în 10 secunde, după ce JD Vance l-a făcut nerecunoscător în februarie

Zelenski a venit cu o scrisoare pentru Trump din partea soţiei sale FOTO captură X/ Visegrád 24

Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni, 18 august, a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie, când preşedintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeaşi încăpere cu preşedintele Donald Trump, notează CNN.

Este clar că partea ucraineană a acordat o atenţie deosebită pentru ca discuţiile să nu degenereze.

Zelenski a venit cu o scrisoare pentru Trump din partea soţiei sale şi a lăudat mesajul primei doamne a SUA, Melania Trump, adresat lui Putin cu privire la copiii care suferă în timpul războiului.

După ce vicepreşedintele JD Vance l-a acuzat de nerecunoştinţă în timpul întâlnirii din februarie, Zelenski a rostit cuvântul „mulţumesc” de patru ori în primele 10 secunde ale scurtei sale declaraţii, a observat CNN.

The same journalist who asked Zelensky “why don’t you wear a suit?” the last time Zelensky was in the White House, now compliments what Zelensky what he is wearing Citeste toate stirile despre Trump și Zelenki, din nou față în față Zelensky responds: “I see that you are wearing the same suit again” pic.twitter.com/gM6XjbXFv1 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 18, 2025

„Vă mulţumesc pentru invitaţie şi vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale, pentru a opri uciderile şi a pune capăt acestui război. Vă mulţumesc că aţi profitat de această ocazie, mulţumesc mult soţiei dumneavoastră”, a spus el.

Zelenski a purtat un costum, aparent o concesie faţă de nemulţumirea lui Trump faţă de uniforma militară pe care a purtat-o în timpul ultimei întâlniri. Alegerea sa vestimentară a creat un moment de destindere.

Spre deosebire de februarie, delegaţia lui Trump a rămas tăcută în cadrul întâlnirii de luni.

Vicepreşedintele Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff au participat la întâlnire stând pe canapeaua din Biroul Oval.

