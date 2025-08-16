Trump a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Zelenski, după întâlnirea cu Putin. Decizia luată de președintele Ucrainei

Sambata, 16 August 2025, ora 11:20
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.
Trump vorbeşte în prezent la telefon cu liderii NATO, a mai declarat Leavitt. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Trump i-a informat pe Zelenski şi pe liderii europeni despre întâlnirea cu Putin.
Convorbirea, la care au mai participat preşedintele Comisiei Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte, a durat „puţin peste o oră”, a anunţat sursa menţionată.
Potrivit Reuters, Volodimir Zelenski va veni luni la Washington, pentru discuții față în față cu Trump.
Avionul Air Force One al lui Donald Trump a revenit la Washington, din Alaska, unde s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin.
Primele concluzii după întâlnirea Trump-Putin
Ștefan Popescu, analist de politică externă, a remarcat dedesubturile și mesajele subliminale transmise de către Vladimir Putin și de către Donald Trump, în cadrul summitului din Alaska.
Pentru specialistul român, lucrurile sunt clare: cei doi președinți au ajuns la un consens, iar Ucraina și UE trebuie să stabilească dacă agreează viziunea americano-rusă - VEZI AICI analiza.
