Întâlnire istorică între Donald Trump şi Xi Jinping în Coreea de Sud. Decizia economică crucială anunțată de președintele american. Ce se va întâmpla cu Ucraina

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping au avut, la Busan (Coreea de Sud), prima întâlnire directă după şase ani, în urma căreia liderul de la Casa Albă a anunţat o reducere a tarifelor impuse Chinei şi un acord comercial „aproape finalizat”. Discuţiile, considerate cruciale pentru relaţiile economice şi strategice dintre cele două mari puteri, au vizat şi teme sensibile precum comerţul cu produse agricole, fentanilul şi cooperarea în contextul războiului din Ucraina.

Liderii celor două mari economii mondiale, care nu s-au mai întâlnit faţă în faţă de şase ani, și-au strâns mâna, dar nu au făcut nicio declaraţie presei. La bordul Air Force One, preşedintele SUA a declarat reporterilor că tarifele americane aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47%.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a oferit o evaluare pozitivă a întâlnirii sale cu liderul chinez Xi Jinping, afirmând că au ajuns la un acord comercial care ar putea fi semnat în curând, deşi nu a oferit detalii suplimentare, scrie CNN.

Întrebat de un reporter la bordul avionului Air Force One cât de repede crede că se va ajunge la un acord, Trump a răspuns: „Cred că destul de repede, nu avem prea multe obstacole majore”.

Apoi a adoptat un ton mai categoric, declarând: „Avem un acord. Acum, vom renegocia acordul în fiecare an, dar cred că acesta va rămâne în vigoare pentru o lungă perioadă de timp”.

Ads

„Este un acord pe un an şi îl vom prelungi după un an”, a adăugat el.

El a adăugat că el şi Xi au căzut de acord asupra „aproape tuturor aspectelor”, inclusiv asupra comerţului cu soia şi a tarifelor legate de fentanil.

„Am discutat despre multe dintre elementele despre care vorbiţi tot timpul”, a spus Trump.

„După cum ştiţi, am impus Chinei o taxă vamală de 20% din cauza importurilor de fentanil, ceea ce reprezintă o taxă mare”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, după ce a părăsit Coreea de Sud, potrivit CNN.

„Am redus-o cu 10%, astfel încât să fie de 10% în loc de 20%, cu efect imediat”.

Trump a adăugat că el crede că Xi „va depune eforturi susţinute pentru a opri moartea care se apropie”.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că el şi liderul chinez Xi Jinping au căzut de acord asupra „multor puncte foarte importante” în cadrul întâlnirii lor cruciale din Coreea de Sud.

Ads

Printre acestea se numără şi soia. „Suntem de acord asupra multor elemente, cantităţi mari, cantităţi enorme de soia şi alte produse agricole vor fi achiziţionate imediat, începând chiar de acum”, a mai declarat Trump reporterilor.

Tarifele impuse de Trump au determinat China să înceteze achiziţionarea de soia din SUA în luna mai, lăsând fermierii din toată ţara cu miliarde de dolari în culturi nevândute, iar unii dintre ei punând la îndoială politicile unui preşedinte pe care mulţi dintre ei l-au votat.

Trump a mai spus că problema pământurilor rare a fost rezolvată şi că nu mai există obstacole în acest sens. El a spus că va merge în China în aprilie şi că Xi va veni în SUA la un moment dat după aceea.

Donald Trump a mai declarat la bordul avionului Air Force One că SUA şi China vor „colabora” în ceea ce priveşte războiul din Ucraina. Înainte de întâlnire, preşedintele american, care tocmai anunţase reluarea imediată a testelor nucleare, l-a calificat pe omologul său drept „un negociator redutabil”, spunând că se aşteaptă la o întâlnire „foarte reuşită”.

Xi Jinping a spus că era „o plăcere să-l revadă” pe Donald Trump, în timp ce cei doi pozau pentru fotografi într-o clădire austeră a aeroportului din Busan (sud-est).

„China şi Statele Unite pot să-şi asume împreună responsabilităţile de mari puteri şi să colaboreze la realizarea unor proiecte mai ambiţioase şi mai concrete, pentru binele celor două ţări şi al întregii lumi”, a afirmat el.

Ads