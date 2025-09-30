YouTube îi plătește 24,5 milioane de dolari lui Donald Trump, ca să renunțe la un proces. Banii vor fi folosiți pentru construirea unei săli de baluri

YouTube, parte a grupului Alphabet, a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul deschis de Donald Trump după suspendarea contului său în urma atacului de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Acordul vine după ce și Meta, și X (fostul Twitter) au convenit sume similare pentru a soluționa litigii intentate de fostul președinte american, care acuză marile platforme de social media că au redus la tăcere vocile conservatoare.

După Meta și X (fostul Twitter), site-ul de videoclipuri online este un nou exemplu de platformă de social media care ajunge la un acord cu președintele american pentru a soluționa un litigiu. El le-a acuzat că au redus la tăcere în mod ilegal punctele de vedere conservatoare.

Trump a dat în judecată și Twitter, cunoscut acum sub numele de X, și pe proprietarul Facebook, Meta, precum și Google, parte a Alphabet, și pe directorii executivi ai acestora în iulie 2021.

Meta și X au convenit la începutul acestui an să plătească pentru a soluționa procesele.

Sală de baluri pentru Casa Albă

Ads

În conformitate cu acordul la care s-a ajuns cu YouTube, 22 de milioane de dolari vor fi plătiți în numele lui Trump către Trust for the National Mall, o organizație non-profit care, potrivit documentelor depuse, se dedică construirii unei săli de bal în valoare de 200 de milioane de dolari pe care Trump o amenajează la Casa Albă.

Lucrările la clădirea de 8.361,27 de metri pătrați sunt preconizate a fi finalizate „cu mult înainte” de încheierea mandatului de patru ani al lui Trump, în ianuarie 2029.

Suma rămasă va fi acordată altor reclamanți din acest caz, printre care American Conservative Union, care sponsorizează Conservative Political Action Conference (CPAC, Conferința Politică pentru Acțiune Conservatoare), și autoarea americană Naomi Wolf.

YouTube nu a recunoscut nicio încălcare și nu va face modificări ale produselor sau politicilor în cadrul acordului.

Trump nu și-a pierdut contul de YouTube în 2021, dar i s-a suspendat dreptul de a încărca videoclipuri noi; contul i-a fost restabilit în 2023.

În ianuarie, Meta a acceptat să plătească aproximativ 25 de milioane de dolari, iar X a plătit 10 milioane de dolari în februarie pentru a soluționa procese similare intentate de Trump. Înțelegerea cu Meta a alocat 22 de milioane de dolari pentru un fond destinat viitoarei biblioteci prezidențiale a lui Trump din Miami, Florida.

Ads