YouTube îi plătește 24,5 milioane de dolari lui Donald Trump, ca să renunțe la un proces. Banii vor fi folosiți pentru construirea unei săli de baluri

Autor: Daniel Groza
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 07:11
318 citiri
YouTube îi plătește 24,5 milioane de dolari lui Donald Trump, ca să renunțe la un proces. Banii vor fi folosiți pentru construirea unei săli de baluri
Trump obține bani de la Youtube FOTO Truth Social/Donald J. Trump

YouTube, parte a grupului Alphabet, a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul deschis de Donald Trump după suspendarea contului său în urma atacului de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Acordul vine după ce și Meta, și X (fostul Twitter) au convenit sume similare pentru a soluționa litigii intentate de fostul președinte american, care acuză marile platforme de social media că au redus la tăcere vocile conservatoare.

După Meta și X (fostul Twitter), site-ul de videoclipuri online este un nou exemplu de platformă de social media care ajunge la un acord cu președintele american pentru a soluționa un litigiu. El le-a acuzat că au redus la tăcere în mod ilegal punctele de vedere conservatoare.

Trump a dat în judecată și Twitter, cunoscut acum sub numele de X, și pe proprietarul Facebook, Meta, precum și Google, parte a Alphabet, și pe directorii executivi ai acestora în iulie 2021.

Meta și X au convenit la începutul acestui an să plătească pentru a soluționa procesele.

Sală de baluri pentru Casa Albă

În conformitate cu acordul la care s-a ajuns cu YouTube, 22 de milioane de dolari vor fi plătiți în numele lui Trump către Trust for the National Mall, o organizație non-profit care, potrivit documentelor depuse, se dedică construirii unei săli de bal în valoare de 200 de milioane de dolari pe care Trump o amenajează la Casa Albă.

Lucrările la clădirea de 8.361,27 de metri pătrați sunt preconizate a fi finalizate „cu mult înainte” de încheierea mandatului de patru ani al lui Trump, în ianuarie 2029.

Suma rămasă va fi acordată altor reclamanți din acest caz, printre care American Conservative Union, care sponsorizează Conservative Political Action Conference (CPAC, Conferința Politică pentru Acțiune Conservatoare), și autoarea americană Naomi Wolf.

YouTube nu a recunoscut nicio încălcare și nu va face modificări ale produselor sau politicilor în cadrul acordului.

Trump nu și-a pierdut contul de YouTube în 2021, dar i s-a suspendat dreptul de a încărca videoclipuri noi; contul i-a fost restabilit în 2023.

În ianuarie, Meta a acceptat să plătească aproximativ 25 de milioane de dolari, iar X a plătit 10 milioane de dolari în februarie pentru a soluționa procese similare intentate de Trump. Înțelegerea cu Meta a alocat 22 de milioane de dolari pentru un fond destinat viitoarei biblioteci prezidențiale a lui Trump din Miami, Florida.

Donald Trump, dat în judecată de statul Oregon. „Nu există nicio insurecție care să necesite intervenția militară”
Donald Trump, dat în judecată de statul Oregon. „Nu există nicio insurecție care să necesite intervenția militară”
Statul Oregon și orașul Portland au dat în judecată administrația Trump pentru a o împiedica să trimită Garda Națională la Portland. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Abigail Jackson,...
Statele Unite riscă să intre marţi noaptea în „shutdown”. Negocierile dintre Donald Trump și democrați privind prelungirea bugetului au eșuat
Statele Unite riscă să intre marţi noaptea în „shutdown”. Negocierile dintre Donald Trump și democrați privind prelungirea bugetului au eșuat
Statele Unite riscă să intre marți noaptea în „shutdown”, paralizând activitatea statului federal, după eșecul negocierilor dintre administrația Trump și democrați. Vicepreședintele...
#Donald Trump, #YouTube, #proces, #sala de bal , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tiriac si-a donat averea de 2,1 miliarde de euro si ar vrea sa fuga fara sa se mai uite in urma! "M-a fascinat"
Digi24.ro
Kremlinul face acuzatii grave dupa ce partidul Maiei Sandu a castigat alegerile: "E ceva ce putem afirma cu certitudine"
DigiSport.ro
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instantei! "Te faci ca nu ma cunosti sau ce?"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dezastrul de la Praid continuă și după cinci luni de inundarea salinei. Localnicii nu au nici acum apă potabilă
  2. Statele Unite riscă să intre marţi noaptea în „shutdown”. Negocierile dintre Donald Trump și democrați privind prelungirea bugetului au eșuat
  3. Mobila de import afectează securitatea națională a SUA, zice Trump. Președintele SUA impune noi taxe vamale pentru mobilier și lemn
  4. YouTube îi plătește 24,5 milioane de dolari lui Donald Trump, ca să renunțe la un proces. Banii vor fi folosiți pentru construirea unei săli de baluri
  5. „Lovitură” pentru românii din UK. Ce pregătește guvernul de la Londra: „Nu mai umblă câinii cu covrigi în coadă pe aici”
  6. Trei motive pentru care Ucraina chiar contează pentru Statele Unite ANALIZĂ
  7. Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta către „pustietate”. Mesajul lor pentru Daniel David
  8. Președintele Trump și-a prezentat planul de pace pentru Gaza în fața premierului Netanyahu VIDEO
  9. Gata cu bonusurile de pensionare nesimțite de la Romsilva. Ministra Mediului a reușit reducerea lor semnificativă. La câte salarii vor fi limitate? Până acum se acordau 10
  10. Procurorul General al României, Alex Florența, "sperietoare" pentru Călin Georgescu? "Cu diavolul nu intri în conversații"