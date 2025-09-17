Vin armele din SUA pentru Ucraina. Donald Trump ar fi dat „OK-ul”, scrie Reuters. Cine plătește facturile

Planul de pace al lui Trump nu a dat roade, așa că președintele american a trecut la afaceri pe banii statelor membre ale UE. Administrația americană a aprobat primele pachete de sprijin militar pentru Zelenski, ajutor finanțat de membrii europeni ai NATO.

Subsecretarul de stat al Apărării, Elbridge Colby, a aprobat două transporturi în valoare de până la 500 de milioane de dolari în cadrul noului mecanism numit Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina, cunoscut sub acronimul PURL, informează Reuters, din informații obținute „pe surse”.

Sursele au refuzat să ofere detalii despre ceea ce a fost aprobat spre achiziționare de către europeni pentru Ucraina, dar au spus că inventarul include sisteme de apărare aeriană, de care Ucraina are nevoie urgent, având în vedere creșterea uriașă a atacurilor cu drone și rachete rusești.

Lista PURL ar fi fost aprobată de unitatea de politici a Pentagonului. „Sunt lucrurile pe care le-au cerut. Foarte multe lucruri”, a menționat sursa. „Fluxul este cel care le-a permis să stabilizeze liniile până acum”, a mai transmis sursa citată.

Până de curând, Administrația Trump a vândut arme Ucrainei sau a expediat donații autorizate de fostul președinte Joe Biden, care a fost un susținător fervent al Kievului.

Ads