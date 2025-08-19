„Povestea” hărții de la Casa Albă cu Ucraina cucerită de Rusia. Cum ar fi încercat Trump să-l „constrângă” pe Zelenski să accepte cedarea de teritorii pentru pace

Luni, 18 August 2025, ora 23:53
Volodimir Zelenski şi Donald Trump FOTO X/ Dan Scavino
Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care Volodimir Zelenski și Donald Trump discută singuri în Biroul Oval. În imaginea publicată de un consilier al președintelui american, în spatele celor doi apare o hartă mare a Ucrainei.
„Înainte de a se îndrepta spre întâlnirea multilaterală cu liderii europeni, în sala de est a Casei Albe”, a postat Dan Scavino pe X.
Kyiv Post a publicat, de asemenea, o fotografie color a hărții, pe care se pot vedea părțile țării controlate de forțele ruse.
„Este un instrument potențial pentru Trump de a-l constrânge pe Zelenski să ia în considerare un schimb de teritorii în schimbul păcii, odată ce presa va pleca”, a comentat ziarul ucrainean.
