Reacția ambasadoarei Ucrainei în SUA, care a văzut live, din Biroul Oval, disputa dintre Zelenski și Trump, a ajuns virală pe internet VIDEO

Discuția aprinsă dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în Biroul Oval de la Casa Albă, a fost urmărită din aceeași încăpere și de ambasadoarea Ucrainei în SUA.

Videoclipuri care arată emoțiile ambasadorului Ucrainei în Statele Unite, Oksana Markarova, în timpul conversației dintre Zelenski și Trump, pe tonuri ridicate, au devenit virale pe X.

Imaginile o arată pe diplomată privind în jos, acoperindu-și ochii și clătinând din cap. Ministrul ucrainean de Externe, Andriy Sibiga, stătea lângă ambasadoare, dar nu a arătat nicio emoție, potrivit dialog.ua.

Reacția ambasadorului Ucrainei în SUA, Oksana Markarova, în timpul schimbului aprins dintre Trump și Zelenski:

The reaction of Ukraine’s Ambassador to the US, Oksana Markarova, during the heated exchange between Trump and Zelenskiy. pic.twitter.com/OA8UJlEHRc