Expertul de politică externă care taie entuziasmul celor care speră la o pace rapidă între Ucraina și Rusia: „Gândiți-vă la asta!”

Autor: Dan Stan
Marti, 19 August 2025, ora 14:24
Întâlnire Donald Trump, Volodimir Zelenski și lideri europeni la Casa Albă/FOTO:X@Voz_US

Dialogul purtat de către Donald Trump cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni la Washington nu asigură încheierea rapidă a unei păci, avertizează analistul de politică externă Ștefan Popescu. Părțile implicate mai au mult de lucru, avertizează specialistul în diplomație culturală.

De luni de zile face eforturi Administrația Trump pentru a se ajunge la pace, avertizează Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale.

„Gândiți-vă că și americanii se află de câteva luni într-un proces diplomatic permanent cu Federația Rusă. Au fost nu mai puțin de șase convorbiri, ba chiar șapte, dacă o luăm pe cea de luni, cea de 40 de minute care a întrerupt întâlnirea cu președintele Zelenski și liderii europeni.

Deci, șapte convorbiri telefonice între Vladimir Putin și Donald Trump, cinci deplasări la Moscova ale emisarului special american Steve Witkoff, întâlnirea din Alaska, acum summit-ul de la Washington. Deci de câteva luni, pentru că atât întâlnirea din Alaska, foarte impresionantă, nu?... Nu a apărut în mod spontan, este rezultatul unui demers diplomatic continuat, sub radarele noastre, cu neîntrerupere, imediat de la reinstalarea lui Donald Trump la Casa Albă”, a explicat Ștefan Popescu, pentru Radio România Actualități.

Avertismentul lui Ștefan Popescu, analist de politică externă: „Soluție durabilă poate exista numai dacă există garanții credibile”

Pentru a se ajunge la pace sunt necesare garanții de securitate credibile pentru Ucraina.

„Deci suntem în fața unui proces lung și foarte complex, pentru că garanțiile pentru Ucraina, de care s-a discutat... este o formulă, această formulă de garanție este o formulă care nu este universală și depinde de foarte mulți parametri, primul fiind cel care ține de detaliile unui acord de încetare a focului.

Soluție durabilă poate exista numai dacă există garanții credibile. Dacă Statele Unite ale Americii vor fi prezente în această formulă de garanție - iarăși avem o formulare vagă, președintele Trump a spus că orice formulă de garanție va cădea pe umerii europenilor și se va lua în coordonare, citez din declarația lui Donald Trump, cu partea americană. Rămâne de văzut ce va însemna această coordonare. Dar chestiunea teritorială, rețineți, este secundară, deși este dramatică. Marea problemă ține de garanții care să dea libertatea statului ucrainean, libertatea de a-și alege destinul, libertatea de a exista, de a nu rămâne în zona gri, pentru că dacă nu vor exista garanții concrete, atunci Ucraina rămâne în zona gri (...)”, a mai explicat Popescu, pentru sursa citată.

