Donald Trump, anunț de ultimă oră despre oprirea războiului. Nu mai vrea armistițiu. Pregătește trilaterala cu Putin și Zelenski: „Asta e cea mai bună metodă”

Donald Trump a făcut anunțul momentului despre pacea din Ucraina. Președintele SUA pregătește întâlnirea dintre Zelenski și Putin.

„O zi măreață, de mare succes, în Alaska! Întâlnirea cu Președintele Vladimir Putin al Rusiei a decurs foarte bine, așa cum s-a întâmplat cu conversația de azi noapte cu Președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei și cu numeroși lideri europeni, inclusiv cu înalt respectatul secretar general NATO.

Toți au stabilit că cea mai bună metodă de încetare a încheierii acestui război oribil dintre Rusia și Ucraina este direct Acordul de Pace, care ar încheia războiul, nu un simplu Acord de Încetare a Focului, care deseori nu este respectat.

Președintele Zelenski va veni la D. C., la Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul decurge conform planului, vom programa o întâlnire cu Președintele Putin. Posibil, milioane de vieți vor fi salvate. Mulțumesc pentru atenția acordată pentru această problemă!”, a notat Trump, pe Truth Social, la ora 12:00 după-amiază, ora României.

Reacție de la Ursula von der Leyen, șefa CE

Ads

La scurt timp a reacționat și Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene.

„Mulțumesc, @POTUS (președintele SUA) pentru update-ul referitor la discuțiile din Alaska. UE lucrează îndeaproape cu Zelenski și SUA pentru a ajunge la o pace justă și durabilă.

Garanțiile puternice de securitate sunt esențiale pentru securitatea și interesele ucrainene și europene”, a transmis oficialul european.

Ursula von der Leyen, la debutul conflictului

În 2022, von der Leyen susținea că Ucraina trebuie „să câștige războiul”.

„Nu este vorba doar de supraviețuirea Ucrainei sau de securitatea europeană. Este vorba despre punerea sub semnul întrebării a întregii ordini internaționale (...)

Ucraina trebuie să câștige acest război. Iar agresiunea lui Putin trebuie să fie un eșec strategic”, a subliniat oficialul european.

Ads