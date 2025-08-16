Donald Trump, anunț de ultimă oră despre oprirea războiului. Nu mai vrea armistițiu. Pregătește trilaterala cu Putin și Zelenski: „Asta e cea mai bună metodă”

Sambata, 16 August 2025, ora 13:15
4008 citiri
Donald Trump, la întâlnirea cu Putin, august 2025 / FOTO: Hepta
Donald Trump a făcut anunțul momentului despre pacea din Ucraina. Președintele SUA pregătește întâlnirea dintre Zelenski și Putin.
„O zi măreață, de mare succes, în Alaska! Întâlnirea cu Președintele Vladimir Putin al Rusiei a decurs foarte bine, așa cum s-a întâmplat cu conversația de azi noapte cu Președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei și cu numeroși lideri europeni, inclusiv cu înalt respectatul secretar general NATO.
Toți au stabilit că cea mai bună metodă de încetare a încheierii acestui război oribil dintre Rusia și Ucraina este direct Acordul de Pace, care ar încheia războiul, nu un simplu Acord de Încetare a Focului, care deseori nu este respectat.
Președintele Zelenski va veni la D. C., la Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul decurge conform planului, vom programa o întâlnire cu Președintele Putin. Posibil, milioane de vieți vor fi salvate. Mulțumesc pentru atenția acordată pentru această problemă!”, a notat Trump, pe Truth Social, la ora 12:00 după-amiază, ora României.
La scurt timp a reacționat și Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene.
„Mulțumesc, @POTUS (președintele SUA) pentru update-ul referitor la discuțiile din Alaska. UE lucrează îndeaproape cu Zelenski și SUA pentru a ajunge la o pace justă și durabilă.
Garanțiile puternice de securitate sunt esențiale pentru securitatea și interesele ucrainene și europene”, a transmis oficialul european.
Ursula von der Leyen, la debutul conflictului
În 2022, von der Leyen susținea că Ucraina trebuie „să câștige războiul”.
„Nu este vorba doar de supraviețuirea Ucrainei sau de securitatea europeană. Este vorba despre punerea sub semnul întrebării a întregii ordini internaționale (...)
Ucraina trebuie să câștige acest război. Iar agresiunea lui Putin trebuie să fie un eșec strategic”, a subliniat oficialul european.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
Giorgia Meloni, premierul Italiei, privește cu încredere în direcția stabilirii păcii în Ucraina, după ce Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska.
„În sfârșit s-a...
Donald Trump a făcut anunțul momentului despre pacea din Ucraina. Președintele SUA pregătește întâlnirea dintre Zelenski și Putin.
„O zi măreață, de mare succes, în Alaska!...
La plecarea din Anchorage, liderul rus a fost surprins având mișcări neobișnuite ale picioarelor și o statură vizibil ajustată. Iar speculațiile n-au întârziat să apară.
La finalul...
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără o concluzie clară și fără un rezultat pentru Ucraina, pozitiv sau negativ. Foarte mulți analiști spun că liderul de...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după...
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, pentru a discuta despre viitorul relației americano-ruse și despre conflictul din Ucraina. În acest context, analistul de politică...
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea...
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei...
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între președinții american și rus, Donald Trump și...
Ștefan Popescu, analist de politică externă, a remarcat dedesubturile și mesajele subliminale transmise de către Vladimir Putin și de către Donald Trump, în cadrul summitului din Alaska....
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski doresc ca el să fie prezent la o posibilă viitoare...
Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar țările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump, într-un...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea...
Nimeni nu știe cu adevărat ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin în cadrul summitului lor de aproape trei ore din Alaska, întrucât cei doi nu au răspuns la...
În timp ce începea discuțiile cu Putin, Donald Trump era preocupat de altceva, mult mai important, se pare, pentru el decât pacea în Ucraina.
Sky News dezvăluie că Trump a lansat o...
Președintele rus Vladimir Putin a fost primit cu covorul roșu la Anchorage, Alaska, la întâlnirea așteptată de toată planeta. Pe același covor roșu s-a întâlnit și cu Donald Trump, cu...
Mult așteptatul summit de la Anchorage, Alaska, a suferit pe parcursul zilei de vineri, 15 august, mai multe modificări. Una dintre cele mai importante este aceea că Donald Trump și Vladimir...
Avionul președintelui Putin a aterizat la Anchorage, Alaska, la aproape jumătate de oră după Air Force One. Liderul de la Kremlin a fost primit foarte călduros de către Donald Trump, cu...
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri, 15 august, pentru un sfârșit pașnic al ”violenței tot mai asurzitoare” a războaielor din lume, la o slujbă de Sfânta Maria, ziua summitului...
Kremlinul a estimat vineri, 15 august, că întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuții privind conflictul din Ucraina,...
Trump a ajuns la un acord nuclear cu... Vezi tot