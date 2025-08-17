Donald Trump se grăbește să îi pună la aceeași masă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Întâlnirea ar putea să aibă loc până vinerea viitoare

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 23:36
Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că dorește să organizeze un summit trilateral între el, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare.

Trump a precizat că va începe să lucreze la organizarea întâlnirii dacă discuțiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski vor decurge bine.

Oficialii europeni se așteaptă ca cel puțin un alt lider european să se alăture discuțiilor de luni, dar încă nu este clar cine va fi acesta.

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin și-au încheiat vineri summitul din Alaska cu o scurtă conferință de presă comună în care nu au anunțat niciun acord privind pacea în Ucraina, relatează EFE.

Trump a declarat că întâlnirea de peste trei ore cu Putin și delegația sa de la Baza Forțelor Aeriene Elmendorf-Richardson a fost 'extrem de productivă', dar 'nu am ajuns încă acolo'.

'S-a convenit asupra multor puncte. Mai sunt doar câteva care rămân (nerezolvate). Unele nu sunt semnificative. Unul este probabil cel mai semnificativ, dar avem șanse mari să ajungem acolo. Nu am ajuns încă acolo, dar avem șanse mari să ajungem acolo', a declarat Trump criptic într-o conferință de presă fără întrebări.

Trump a fost însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de trimisul special pentru Orientul Mijlociu și mediatorul în relația cu Kremlinul, Steve Witkoff, în timp ce lui Putin i s-au alăturat ministrul de externe, Serghei Lavrov, și consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Președintele american Donald Trump susține propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul lor din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului...
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, apreciază că dialogul Putin - Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina și salută invitația...
