Donald Trump în ziua în care se împarte Ucraina: „Am încheiat 6 războaie în 6 luni. Voi reuși, mereu reușesc”

Luni, 18 August 2025, ora 17:31
426 citiri
Donald Trump, președintele SUA - FOTO Hepta
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj pe rețelele sociale cu doar câteva ore înainte de întâlnirea programată la Casa Albă cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Trump s-a apărat în fața criticilor și a acuzat presa americană, în special Wall Street Journal, că îi subminează eforturile de a negocia pacea.
„Am încheiat 6 războaie în 6 luni, unul dintre ele un posibil dezastru nuclear, și totuși trebuie să citesc și să ascult la Wall Street Journal și la alții, care nu au nicio idee, cum îmi spun ce fac greșit în problema Rusia/Ucraina. Acesta este războiul lui Sleepy Joe Biden, nu al meu. Eu sunt aici doar să-l opresc, nu să îl continui”, a scris Trump pe truthsocial.com.
Liderul american a susținut că războiul nu ar fi izbucnit dacă ar fi fost președinte încă din 2022 și a subliniat că știe „exact ce are de făcut”, respingând sfaturile celor care, în opinia sa, „nu au reușit niciodată să oprească vreun conflict”.
„Sunt oameni proști, fără bun simț, inteligență sau înțelegere, și nu fac decât să complice actualul dezastru Rusia–Ucraina. În ciuda criticilor mei foarte geloși, voi reuși, mereu reușesc!”, a adăugat președintele american.
Mesajul vine înaintea unui summit crucial la Washington, acolo unde Trump îi va primi pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni, pentru a discuta perspectivele încheierii conflictului din Ucraina.
