„Trump a murit”, zvonul care a acaparat rețelele sociale alimentat de absența sa publică și declarații controversate ale lui J.D. Vance

Un zvon nebun că ”Trump a murit” s-a răspândit rapid pe rețele de socializare sâmbătă, 30 august, iar Casa Albă nu a reacționat. Unii internauți cred sau repostează ironic o știre falsă potrivit căreia Donald Trump ar fi murit, o informație ”ținută secretă” pentru moment, în contextul unor speculații despre sănătatea locatarului Casei Albe, al unei agende goale și unor declarații stranii ale vicepreședintelui J. D. Vance, scrie HuffPost.

Totul pare să fi pornit de la o declarație a vicepreședintelui J. D. Vance în urmă cu câteva zile.

Donald Trump nu a mai fost văzut în public de la mijlocul săptămânii, iar agenda sa era în continuare goală sâmbătă.

TRUMP IS DEAD TRUMP DIED IM BATMAN pic.twitter.com/K8DqzzQogH — blue (@BlueThePenguin1) August 30, 2025

J. D. Vance a semănat îndoieli, într-un interviu acordat miercuri USA Today.

”Este ultimul care telefonează seara, primul care se trezește și primul care dă telefoane dimineața. Cu siguranță, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, că-și va termina mandatul și va realiza lucruri mari pentru poporul american”, a început vicepreședintele american.

”Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, adăuga el.

El era întrebat despre sănătatea celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, în urma unor noi zvonuri despre sănătatea acestuia, alimentate de o echimoză pe mâna lui Donald Trump în timpul unor apariții publice recente.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunța la 16 iulie că șeful statului suferă de o ”insuficiență venoasă cronică”.

Pe X sau Reddit, postări care evocă moartea președintelui american au crescut puternic sâmbătă.

Potrivit postului CNBC, 87.000 de postări conțineau, sâmbătă, expresia ”Trump is dead” pe platforma X a lui Elon Musk.

Aceste zvonuri au fost cuplate cu agenda publică a lui Donald Trump.

Casa Albă anunță pe site că președintele ”nu are niciun eveniment public prevăzut” sâmbătă și nici duminică. Ea făcea același anunț vineri.

Cu toate acestea, lipsa unor angajamente publice nu are nimic anormal pe agenda președintelui, în contextul în care președința a anunțat activități ale lui Donald Trump în ultima perioadă.

În schimb, faptul că nu a mai apărut în public de marți a fost de ajuns ca unii navigatori pe Internet să fie convinși că ceva nu este în regulă.

Unii nu au ezitat să compare aceste zvonuri cu cele ale decesului reginei Elizabeth a II-a, evocate pe rețele de socializare cu o zi înaintea dispariției suveranei.

Alții preferă să-și imagineze că un ”turneu de golf” ocupă cea mai mare parte a sfârșitului lui august al lui Donald Trump.

Între hashtagurile despre moartea lui Trump apare căutarea ”Trump dead proof” (”probe ale morții lui Trump”).

Președintele american nu a dat încă niciun semn de viață, pentru a pune capăt acestor zvonuri.

