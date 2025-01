Avertisment șocant de la premierul unei țări NATO. "Rusia a planificat acte de teroare aeriană în întreaga lume" VIDEO

Donald Tusk, premierul polonez a acuzat miercuri, 15 ianuarie, Rusia de faptul că a planificat ”acte de teroare” în transportul aerian în întreaga lume, relatează AFP.

”Fără a intra în detalii, pot să confirm temeri întemeiate potrivit cărora Rusia a planificat acte de teroare aeriană, nu doar împotriva Poloniei, ci şi împotriva unor companii aeriene din întrega lume”, a declarat presei, la Varșovia, premierul polonez Donald Tusk.

🔴 BREAKING: Russia was planning acts of air terror against airlines across the world, Polish PM Tusk says.

💬 "Russia was planning acts of air terror, and not only against Poland, but against airlines around the world." pic.twitter.com/6jpz1KECQe