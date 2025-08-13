Dezvăluire făcută de premierul polonez Donald Tusk: "Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa"

Miercuri, 13 August 2025
Donald Tusk, premierul polonez FOTO X/@DD_Geopolitics

Rusia dorește să includă subiectul reducerii prezenței trupelor NATO în orice conversații despre viitorul Ucrainei, a declarat miercuri, 13 august, reporterilor premierul polonez Donald Tusk, relatează Reuters.

„Auzim în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în discuțiile despre viitorul Ucrainei”, a spus el.

„De aceea este atât de important să construim un grup de state atât de puternic și unit, atât în relația cu Rusia, cât și în relația cu alți aliați, precum Statele Unite”, a adăugat premierul polonez.

În urmă cu două săptămâni, viceministrul polonez al Apărării, Pawel Zalewski, a declarat că țara sa se așteaptă să fie ultima din Europa din care SUA să-și retragă trupele, în timp ce Washingtonul examinează reducerea prezenței militare americane pe întregul continent.

"Toate discuțiile pe care le avem cu americanii indică faptul că Polonia este ultima țară din care americanii ar dori să își retragă trupele", a susținut Zalewski, într-un interviu pentru Reuters.

Potrivit oficialului polonez, există un raționament strategic care să justifice prezența trupelor americane în Polonia, pe flancul estic al NATO, ca element de descurajare împotriva Rusiei după invazia în Ucraina.

