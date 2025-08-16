Premierul Poloniei îl atacă pe Putin, după summitul cu Trump. „A demonstrat încă o dată că este viclean și nemilos”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 21:55
Premierul polonez Donald Tusk în mijlocul soldaților polonezi/FOTO: X/Visioner @visionergeo

Premierul liberal polonez Donald Tusk a susținut sâmbătă, 16 august, după summitul desfășurat în Alaska între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă și-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia și că a devenit clar faptul că Moscova respectă doar forța.

Într-o postare pe rețeaua socială X, premierul polonez afirmă că partida în care se joacă viitorul Europei și cel al Ucrainei a intrat acum într-o 'fază decisivă'.

'Astăzi este încă și mai evident că Rusia îi respectă doar pe cei puternici și Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean și nemilos', a remarcat Donald Tusk, sugerând că președintele rus a reușit să-și apere interesele mai abil decât Trump.

'Prin urmare, este crucial să menținem unitatea întregului Occident', a indicat șeful guvernului polonez.

Împreună cu alți lideri europeni, acesta din urmă a publicat sâmbătă o declarație comună ce insistă ca în cazul unui acord de pace cu Rusia să fie oferite Ucrainei în mod obligatoriu garanții de securitate occidentale și să nu fie impuse limite pentru armata ucraineană.

Aceeași declarație reafirmă de asemenea cererea susținătorilor europeni ai Ucrainei ca aceasta să nu cedeze teritorii Rusiei și să aibă libertatea de a adera la NATO și la UE. Declarația comună a fost semnată, pe lângă premierul polonez, de șefii de stat și de guvern din Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Finlanda, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

În declarația dată presei la finalul summitului cu Trump, președintele Putin le-a cerut susținătorilor europeni ai Ucrainei să nu creeze obstacole și să 'nu încerce să perturbe progresul incipient prin provocări sau intrigi de culise'. Însă în reacțiile lor după summit, unii lideri europeni au cerut să fie menținută 'presiunea' asupra Rusiei, formulă regăsită și în declarația comună menționată. Mai mult, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a afirmat că 'blocul comunitar va continua să sprijine Ucraina, inclusiv prin elaborarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni' împotriva Rusiei.

Cu o zi înaintea summitului din Alaska, Trump a avertizat din nou Rusia că se expune unor 'consecințe foarte grave' dacă nu acceptă să încheie războiul, el amenințând-o anterior cu noi sancțiuni directe și cu sancțiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.

Însă după întâlnirea cu Putin, într-o declarație acordată postului Fox News, președintele american a estimat că simpla încetare a focului nu mai este o cale viabilă de oprire a războiului și că este nevoie direct de un acord de pace. De asemenea, Trump a spus că, cel puțin pentru următoarele 2-3 săptămâni, nu mai ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei. El se va întâlni luni la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a anunțat că 'dacă totul merge bine' va fi apoi programată o întâlnire a lor cu Putin.

Dezvăluire făcută de premierul polonez Donald Tusk: "Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa"
Dezvăluire făcută de premierul polonez Donald Tusk: "Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa"
Rusia dorește să includă subiectul reducerii prezenței trupelor NATO în orice conversații despre viitorul Ucrainei, a declarat miercuri, 13 august, reporterilor premierul polonez Donald Tusk,...
Ce a făcut Vladimir Putin când s-a întors la Moscova, după ce s-a văzut cu Trump. Primele reacții de la Kremlin. „O posibilă rezolvare a crizei ucrainene”
Ce a făcut Vladimir Putin când s-a întors la Moscova, după ce s-a văzut cu Trump. Primele reacții de la Kremlin. „O posibilă rezolvare a crizei ucrainene”
Președintele rus Vladimir Putin a spus despre vizita sa în Alaska, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump, că a fost oportună și utilă. Putin a avut o întâlnire cu...
