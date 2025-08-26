Donatella Versace este de nerecunoscut! Cum arată designerul italian și la ce operații estetice a apelat FOTO

Donatella Versace, celebra creatoare de modă italiană, și-a surprins din nou admiratorii cu o apariție care a stârnit valuri de comentarii pe rețelele sociale. În vârstă de 70 de ani, designerul s-a afișat într-o fotografie spectaculoasă, într-o rochie albă cu paiete, ce i-a pus în evidență silueta suplă și un chip vizibil mai proaspăt. Buza superioară părea mai subțire, iar trăsăturile mai fine, detalii care au alimentat noi speculații privind posibile intervenții estetice.

Anastasia Koles, specialistă în chirurgie estetică și fondatoarea ALTA Medispa, invitată de Daily Mail să comenteze imaginile, a atras atenția că „nu putem spune cu certitudine ce proceduri a făcut sau nu, fără o evaluare directă”. Totuși, ea a observat că buzele par mai mici decât în trecut, ceea ce ar putea fi rezultatul resorbției acidului hialuronic sau dizolvării fillerelor. „Ea pare să fi avut în trecut fillere permanente, probabil silicon, combinate cu acid hialuronic. Dacă fillerul cu HA a fost dizolvat sau s-a resorbit natural, asta ar putea explica pierderea de volum”, a explicat Koles.

Specialista a mai menționat că un lifting facial, alături de tratamente cu fillere sau radiofrecvență cu microneedling, ar putea justifica aspectul mai conturat al liniei maxilarului. Totodată, procesul natural de îmbătrânire joacă și el un rol vizibil în schimbările trăsăturilor.

Nu este prima dată când Donatella atrage atenția prin look-ul său. Și anul trecut, la lansarea musicalului The Devil Wears Prada, ea a fost intens fotografiată alături de Sir Elton John, Anna Wintour și Vanessa Williams, purtând o ținută spectaculoasă, o rochie mini bronz, transparentă, asortată cu cizme cu platformă. Evenimentul a avut loc în sprijinul Elton John AIDS Foundation, iar designerul a declarat pe Instagram că spectacolul i s-a părut „fascinant”.

Noua imagine a lui Versace a devenit rapid virală, declanșând reacții diverse: de la comparații cu Lindsay Lohan la comentarii amuzate despre „doctorul din Hollywood care face miracole”. În timp ce unii fani au lăudat rezultatul drept „muncă de top”, alții au remarcat ironic: „Dacă ai bani, îți poți cumpăra tinerețea.”

