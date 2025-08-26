Donatella Versace este de nerecunoscut! Cum arată designerul italian și la ce operații estetice a apelat FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 26 August 2025, ora 16:10
510 citiri
Donatella Versace este de nerecunoscut! Cum arată designerul italian și la ce operații estetice a apelat FOTO
Donatella Versace a apelat la noi proceduri cosmetice FOTO: Instagram/ Donatella Versace

Donatella Versace, celebra creatoare de modă italiană, și-a surprins din nou admiratorii cu o apariție care a stârnit valuri de comentarii pe rețelele sociale. În vârstă de 70 de ani, designerul s-a afișat într-o fotografie spectaculoasă, într-o rochie albă cu paiete, ce i-a pus în evidență silueta suplă și un chip vizibil mai proaspăt. Buza superioară părea mai subțire, iar trăsăturile mai fine, detalii care au alimentat noi speculații privind posibile intervenții estetice.

Anastasia Koles, specialistă în chirurgie estetică și fondatoarea ALTA Medispa, invitată de Daily Mail să comenteze imaginile, a atras atenția că „nu putem spune cu certitudine ce proceduri a făcut sau nu, fără o evaluare directă”. Totuși, ea a observat că buzele par mai mici decât în trecut, ceea ce ar putea fi rezultatul resorbției acidului hialuronic sau dizolvării fillerelor. „Ea pare să fi avut în trecut fillere permanente, probabil silicon, combinate cu acid hialuronic. Dacă fillerul cu HA a fost dizolvat sau s-a resorbit natural, asta ar putea explica pierderea de volum”, a explicat Koles.

Specialista a mai menționat că un lifting facial, alături de tratamente cu fillere sau radiofrecvență cu microneedling, ar putea justifica aspectul mai conturat al liniei maxilarului. Totodată, procesul natural de îmbătrânire joacă și el un rol vizibil în schimbările trăsăturilor.

Nu este prima dată când Donatella atrage atenția prin look-ul său. Și anul trecut, la lansarea musicalului The Devil Wears Prada, ea a fost intens fotografiată alături de Sir Elton John, Anna Wintour și Vanessa Williams, purtând o ținută spectaculoasă, o rochie mini bronz, transparentă, asortată cu cizme cu platformă. Evenimentul a avut loc în sprijinul Elton John AIDS Foundation, iar designerul a declarat pe Instagram că spectacolul i s-a părut „fascinant”.

Noua imagine a lui Versace a devenit rapid virală, declanșând reacții diverse: de la comparații cu Lindsay Lohan la comentarii amuzate despre „doctorul din Hollywood care face miracole”. În timp ce unii fani au lăudat rezultatul drept „muncă de top”, alții au remarcat ironic: „Dacă ai bani, îți poți cumpăra tinerețea.”

Andreea Marin îi duce dorul fiicei sale. Ce mesaj i-a transmis Violetei, după mutarea în SUA: „Tare aș vrea”
Andreea Marin îi duce dorul fiicei sale. Ce mesaj i-a transmis Violetei, după mutarea în SUA: „Tare aș vrea”
Andreea Marin și-a exprimat din nou dragostea pentru fiica ei, Violeta, chiar dacă adolescenta își urmează studiile în Statele Unite. După ce s-a întors din SUA, asigurându-se că fiica...
Sting, dat în judecată de foștii săi colegi din The Police
Sting, dat în judecată de foștii săi colegi din The Police
Fostii colegi ai lui Sting din trupa The Police îl dau în judecată pe solist pentru milioane de lire sterline reprezentând drepturi de autor neplătite, potrivit Daily Mail. Cântărețul,...
#Donatella Versace, #Donatella Versace poze, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Un roman si-a uitat sotia intr-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reactionat femeia
a1.ro
Ella Visan si Teo Costache, scene fierbinti in camera. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzata: "Ma astepta bineinteles, facuse dus, am inchis usa si am..."
DigiSport.ro
"Gigi nu a stat cu mine pentru ca eram frumoasa!" Anamaria Prodan a spus totul despre relatia cu Gigi Becali

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donatella Versace este de nerecunoscut! Cum arată designerul italian și la ce operații estetice a apelat FOTO
  2. Papanași pufoși cu dulceață la tine acasă. Chef Horia Manea dezvăluie rețeta sa secretă
  3. Satisfacția unui român după 9 luni de muncă în care a reușit să-și renoveze singur apartamentul: "Una dintre cele mai valoroase experiențe pe care le-am trăit"
  4. Andreea Marin îi duce dorul fiicei sale. Ce mesaj i-a transmis Violetei, după mutarea în SUA: „Tare aș vrea”
  5. Sting, dat în judecată de foștii săi colegi din The Police
  6. Andreea Bălan, în același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler în Italia. Artista se bucură de vacanța alături de Victor Cornea VIDEO
  7. Monica Bîrlădeanu, surprize neplăcute în vacanța exotică din Bali alături de Valeriu Gheorghiță
  8. Serena Williams, pusă la zid de fani după ce a recunoscut că a apelat la medicamente pentru slăbit: „Este complet greșit din partea unei sportive”
  9. Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A., dezvăluie rutina ei de frumusețe la 46 de ani: „Respect aceleași obiceiuri dintotdeauna”
  10. Range Rover-ul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, vândut la licitație cu o sumă record, peste estimările inițiale