Polonezii au donat 4,7 milioane de euro pentru a oferi Ucrainei o dronă de luptă Bayraktar

Polonezii au donat 4,7 milioane de euro pentru a oferi o dronă de luptă turcească Bayraktar Ucrainei, a anunţat duminică iniţiatorul acestui proiect, potrivit AFP.

"22.500.000 de zloţi! Made in Poland!", şi-a exprimat satisfacţia jurnalistul Slawomir Sierakowski pe site-ul internet al revistei de stânga poloneze Krytyka Polityczna, al cărei cofondator este.

Această colectă în Polonia este urmare a unui proiect similar realizat în luna mai, cu succes, în Lituania vecină.

"Până în prezent, am putut doar privi toate aceste lucruri teribile prin media. Acum, ne-am oferit şansa de a face ceva real pentru a apăra Ucraina, pentru ucraineni", a explicat el la postul de televiziune TVN 24.

