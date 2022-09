13 persoane, între care doi copii, au murit într-un bombardament de artilerie în Donețk, Ucraina.

Autoritățile pro-ruse din Donețk au declarat că un proiectil a lovit o stație de autobuz în Piața Comisarilor din Baku.

13 persoane au murit. Nu se știe exact numărul răniților.

”Potrivit unor date preliminare, 13 civili au fost ucişi în urma unui bombardament punitiv în Piaţa Comisarilor din Baku”, în vestul Doneţkului, acuză într-o postare pe Telegram Aleksei Kemzulin.

”Numărul răniţilor este pe cale să fie stabilit”, anunţă el.

”Nouă obuze de calibrul 155 milimetri au fost trase din satul Netailove”, precizează el şi îndeamnă populaţia ”să nu iasă decât dacă e absolut necesar”.

AFP scrie că nu a putut verifica imediat, în mod independent, aceste informaţii.

La aproape şapte luni de la lansarea intervenţiei ruse în Ucraina, bombardamente continuă într-un ritm susţinut.

Ministerul rus al Apărării a anunţat luni că a efectuat mai multe atacuri în întreaga Ucraină, cu o zi mai înainte, duminică, inclusiv unul în oraşul Zaporijjea (siud) şi că a ”distrus ateliere (...) în care erau întreţinute sisteme (de rachetă) americane (de tip) HIMARS”.

Confruntări armate au loc atât în apropiere de regiunea separatistă Doneţk, cât şi în apropiere de regiunea separatistă vecină Lugansk.

Armata rusă a anunţat că-şi retrage o parte a trupelor - în urma unei contra-ofensive ucrainene lansată la începutul lui septembrie în regiunea Harkov, mai la nord - cu scopul de a şi le ”consolida” pe cele din Doneţk, unde au loc lupte zilnic.

Preşedinţia ucraineană a anunţat luni că ”zece civili au fost ucişi, iar 22 răniţi”, duminică, în bombardamente ruse.

