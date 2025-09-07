Schimbarea de tactică a trupelor ruse observată de soldații ucraineni. Cum pregătește Kremlinul ofensiva „decisivă” în Donețk

Rusia masează trupe la Pokrovsk/FOTO:[email protected]

Lupte grele continuă pe frontul din estul Ucrainei, unde armata ucraineană observă o schimbare de tactică a trupelor ruse, în timp ce pe frontul diplomatic eforturile președintelui american Donald Trump de a impulsiona o încheiere negociată a acestui război nu au dat până în prezent niciun rezultat.

Potrivit unei unități a armatei ucrainene care luptă pe sectorul de front din zona orașului strategic Pokrovsk, pușcașii marini ruși desfășurați în acel sector încearcă să pătrundă în grupuri mici cât mai adânc posibil în acest oraș, cu obiectivul de a se apropia de pozițiile artileriei ucrainene și ale operatorilor ucraineni de drone.

Unitățile ruse încearcă de asemenea să străpungă liniile defensive ucrainene și să se stabilească pe noi poziții tactice, încercând în plus, cu ajutorul tancurilor și blindatelor, să încercuiască total orașul și soldații ucraineni care luptă acolo.

'Conform informațiilor obținute, Rusia planifică să desfășoare trupe în regiunea Donețk pentru o așa-numită 'străpungere decisivă'', a avertizat pe Facebook o unitate a armatei ucrainene.

Orașul Pokrovsk, un centru logistic major, se află de luni de zile sub asaltul trupelor ruse și este în mare parte distrus în urma luptelor care au provocat pierderi grele pentru ambele tabere. Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a confirmat vineri că trupele ruse înaintează în apropierea acestui oraș.

Potrivit surselor Reuters, președintele rus Vladimir Putin a cerut la summitul cu Trump din 15 august ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului. Rusia controlează circa 88% din Donbas și circa 73% din provinciile Zaporojie și Herson. În cadrul unui posibil acord, Rusia ar fi dispusă să se retragă și din micile porțiuni ale provinciilor Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk pe care le-a ocupat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge însă orice cedare de teritorii către Rusia, iar pozițiile celor două tabere rămân în continuare foarte îndepărtate, situație care-l nemulțumește pe Trump, care a promis anterior că va reuși să aducă la pace Rusia și Ucraina, dar demersurile sale nu au condus la niciun rezultat și el amenință acum Rusia cu noi sancțiuni.

În timp ce Putin este interesat în primul rând de chestiunile teritoriale, Zelenski și susținătorii săi europeni sunt interesați de garanțiile de securitate pentru Ucraina, în special desfășurarea de trupe occidentale în această țară în cazul unei încetări a focului.

Dar Moscova a transmis deja de mai multe ori că respinge orice desfășurare de trupe străine în Ucraina, subliniind că pentru Rusia tocmai apropierea NATO de granițele sale este una dintre cauzele conflictului, lucru reafirmat vineri de Putin. Purtătorul de cuvânt al acestuia, Dmitri Peskov, a declarat în aceeași zi că europenii, care insistă să trimită trupe în Ucraina și o asigură pe aceasta de tot sprijinul dacă va continua războiul, nu fac decât să împiedice soluționarea conflictului.

