„Plouă” cu bombe de 24 de ore în Donetsk. Zone rezidențiale au fost rase de pe fața pământului de armata rusă VIDEO

Armata rusă a bombardat duminică, 17 aprilie, 13 zone rezidențiale din Regiunea Donetsk.

Potrivit Poliției Naționale din Ucraina, în ultimele 24 de ore, în urma bombardamentelor, 2 civili au fost uciși și o altă persoană a fost rănită.

#Russian army has shelled 13 residential areas in #Donetsk Region over the past 24 hours, according to the National Police of #Ukraine. As a result of the shelling, 2 civilians were killed and another person was wounded. pic.twitter.com/1y0vapvilL