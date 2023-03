Surpriză mare în finala turneului de la Monterrey: principala favorită a fost învinsă

Jucătoarea croată de tenis Donna Vekic a câştigat turneul de la Monterrey, după ce a învins-o pe sportiva franceză Caroline Garcia, scor 6-4, 3-6, 7-5.

Meciul a durat două ore şi 29 de minute.

În vârstă de 26 de ani, Vekic a obţinut al patrulea titlu WTA, primul din 2021.

Caroline Garcia era favorita numărul unu a turneului.

2023 @Abierto_GNP singles champion 🏆@DonnaVekic secures her fourth career title with a win over the No.1 seed Garcia, 6-4, 3-6, 7-5! pic.twitter.com/W7vfIUsEJ2