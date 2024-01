Un pictorial incendiar: cine e noul sex-simbol al tenisului feminin FOTO

Fosta iubită a lui Stan Wawrinka, croata Donna Vekic, a fost protagonista unui pictorial superb pentru revista Story Hr.

Jucătoarea croată de tenis Donna Vekic, locul 25 WTA, a intrat în trend pe rețelele sociale, după pictorialul pe care l-a făcut pentru revista Story.

Vekic, în vârstă de 27 de ani, a imitat o imagine celebră, cea a actriței Catherine Zeta Jones din musicalul Chicago.

Donna Vekic a fost iubita elvețianului Stan Wawrinka, apoi s-a zvonit că ar avea o relație cu Borna Coric.

Ea este și o femeie de afaceri de succes, deținând o firmă care produce obiecte de casă: lumânări decorative sau difuzoare de parfum.

În primul tur la Australian Open, Donna Vekic o va întâlni pe rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova.

Absolutely gorgeous and fantastic photographies of @DonnaVekic from her latest shooting for Story Hr magazine 🔥✨ pic.twitter.com/D1nSku3rOq