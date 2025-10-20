Dorian Popa a cheltuit o avere pentru cadoul oferit soției sale. Cât a costat colierul cu diamante

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 17:24
319 citiri
Dorian Popa a cheltuit o avere pentru cadoul oferit soției sale. Cât a costat colierul cu diamante
Dorian Popa și Andreea FOTO: Instagram/dorianpopa

Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele recent în Maldive, locul preferat al cuplului, unde au organizat o ceremonie discretă pe plajă. Povestea cererii în căsătorie, însă, a ieșit la iveală abia recent, datorită lui Denisa Nechifor, prietena apropiată a lui Dorian și „complice” la planul romantic.

Denisa Nechifor, care deține un magazin de bijuterii, a dezvăluit pe rețelele de socializare că Dorian Popa este un client fidel, cumpărând printre cele mai scumpe bijuterii cu diamante.

„Dorian & Andreea, mândră să vă fiu prietena și martor al poveștii voastre de iubire!! 🤍🤍 În urmă cu (deja) câțiva ani, când Dorian mi-a dat un telefon spunându-mi că își dorește un cuban cu diamante, a fost o provocare și pentru mine… (a urmat al doilea – un upgrade consistent), practic cel mai valoros lanț cu diamante din România, o provocare și mai mare)… nu mi-am imaginat că va urma să îi accesorizez și viitoarea, apoi actuala soție… Ca să nu mai spun cât de mult îmi și place de finețea lui de fată! Un combo perfect, cum s-ar spune în lumea noastră, “lumea diamantelor”! Vă mulțumesc pentru încredere, prietenie și loialitate, dragilor!! Să fie cu fericire și noroc!”

Ulterior, ea a dezvăluit și suma pe care a cheltuit-o Dorian pentru colierul oferit soției lui.

„Dorian a plătit pentru colierul iubitei 25.000 de euro”, a dezvăluit Denisa Nechifor în platoul Știrilor Antena Stars, oferind detalii despre surpriza pe care actorul i-a pregătit-o Andreei.

Mama lui Dorian, Luminița Popa, a fost și ea la curent cu planul fiului său, păstrând secretul până la final, astfel încât Andreea să fie complet luată prin surprindere. „Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a mărturisit Luminița Popa pentru Spynews.

Deși relația lor este relativ recentă, Dorian și Andreea au decis să facă pasul cel mare fără ezitare. Andreea, studentă la Medicină, nu se aștepta ca vacanța în Maldive să se transforme într-o nuntă de vis, iar imaginile postate de Dorian pe Instagram au surprins atât cadre romantice, cât și momente pline de emoție.

Lavinia Pîrva, declarație emoționantă pentru Ștefan Bănică de ziua lui: „Omul care m-a învățat să iubesc și să simt viața în toate culorile ei”
Lavinia Pîrva, declarație emoționantă pentru Ștefan Bănică de ziua lui: „Omul care m-a învățat să iubesc și să simt viața în toate culorile ei”
Pe 18 octombrie, Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani, iar soția lui, Lavinia Pîrva, i-a făcut o surpriză care a topit inimile fanilor. Artista a postat pe Instagram un clip video dintr-o...
Motivul pentru care Alina Laufer nu-și va boteza fiica: „Avem alte obiceiuri”
Motivul pentru care Alina Laufer nu-și va boteza fiica: „Avem alte obiceiuri”
La o lună de la nașterea fiicei sale, Eden, Alina Laufer a vorbit pentru prima dată despre decizia de a nu o boteza, așa cum s-a întâmplat și în cazul gemenilor Davina și Nathaniel....
#dorian popa, #dorian popa sotie, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi cu Rusia. Romania, printre cele mai vulnerabile tari
ObservatorNews.ro
Ajutor de sarbatori pentru 4,6 milioane de pensionari. Cati bani vor primi
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dorian Popa a cheltuit o avere pentru cadoul oferit soției sale. Cât a costat colierul cu diamante
  2. Lavinia Pîrva, declarație emoționantă pentru Ștefan Bănică de ziua lui: „Omul care m-a învățat să iubesc și să simt viața în toate culorile ei”
  3. Motivul pentru care Alina Laufer nu-și va boteza fiica: „Avem alte obiceiuri”
  4. Ce a pățit Delia într-un parc din București. Artista, mesaj pentru cei care încalcă intimitatea persoanelor publice: „Nu mai stați afară”
  5. Theo Rose, adevărul despre relațiile din trecut. Ce compromisuri a făcut: „Ne transformăm”
  6. Kim Kardashian a atras toate privirile la Academy Museum Gala 2025 cu o rochie nude cu mască. De ce a avut fața acoperită complet FOTO
  7. Opinie: Muzică, de la Barbu Lăutaru, la Florin Salam
  8. Câți bani ar fi încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru doar patru zile la Asia Express 2025
  9. Reacția neașteptată a lui Keith Urban după ce o fană a dezvăluit că poartă același nume ca al fostei soții, Nicole Kidman VIDEO
  10. Olga Guțanu, iubita lui CRBL, detalii despre certurile cu mama ei legate de relația cu artistul: „Ce viitor vezi?”

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026