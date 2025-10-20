Dorian Popa a cheltuit o avere pentru cadoul oferit soției sale. Cât a costat colierul cu diamante

Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele recent în Maldive, locul preferat al cuplului, unde au organizat o ceremonie discretă pe plajă. Povestea cererii în căsătorie, însă, a ieșit la iveală abia recent, datorită lui Denisa Nechifor, prietena apropiată a lui Dorian și „complice” la planul romantic.

Denisa Nechifor, care deține un magazin de bijuterii, a dezvăluit pe rețelele de socializare că Dorian Popa este un client fidel, cumpărând printre cele mai scumpe bijuterii cu diamante.

„Dorian & Andreea, mândră să vă fiu prietena și martor al poveștii voastre de iubire!! 🤍🤍 În urmă cu (deja) câțiva ani, când Dorian mi-a dat un telefon spunându-mi că își dorește un cuban cu diamante, a fost o provocare și pentru mine… (a urmat al doilea – un upgrade consistent), practic cel mai valoros lanț cu diamante din România, o provocare și mai mare)… nu mi-am imaginat că va urma să îi accesorizez și viitoarea, apoi actuala soție… Ca să nu mai spun cât de mult îmi și place de finețea lui de fată! Un combo perfect, cum s-ar spune în lumea noastră, “lumea diamantelor”! Vă mulțumesc pentru încredere, prietenie și loialitate, dragilor!! Să fie cu fericire și noroc!”

Ulterior, ea a dezvăluit și suma pe care a cheltuit-o Dorian pentru colierul oferit soției lui.

„Dorian a plătit pentru colierul iubitei 25.000 de euro”, a dezvăluit Denisa Nechifor în platoul Știrilor Antena Stars, oferind detalii despre surpriza pe care actorul i-a pregătit-o Andreei.

Mama lui Dorian, Luminița Popa, a fost și ea la curent cu planul fiului său, păstrând secretul până la final, astfel încât Andreea să fie complet luată prin surprindere. „Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a mărturisit Luminița Popa pentru Spynews.

Deși relația lor este relativ recentă, Dorian și Andreea au decis să facă pasul cel mare fără ezitare. Andreea, studentă la Medicină, nu se aștepta ca vacanța în Maldive să se transforme într-o nuntă de vis, iar imaginile postate de Dorian pe Instagram au surprins atât cadre romantice, cât și momente pline de emoție.

