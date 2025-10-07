Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea. Imagini de la evenimentul din Maldive FOTO

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 13:01
Dorian Popa și Andreea FOTO: Instagram/dorianpopa

Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele într-o ceremonie intimă pe plajele exotice ale Maldive. Evenimentul a fost confirmat de mama artistului, Luminița Popa, care a povestit și cum proaspăta sa noră a fost luată complet prin surprindere.

Andreea, studentă la Medicină, nu a avut niciun indiciu despre ce urma să se întâmple. Dorian a postat și un videoclip din momentul în care se afla pe plaja din Maldive, într-un decor de vis.

”Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a povestit mama lui Dorian pentru Spynews.ro.

Ceremonia a fost departe de rigorile tradiționale românești, desfășurându-se discret, pe plajă, în cadru romantic. Imaginile postate pe Instagram de artist au surprins emoția și fericirea celor doi, iar fanii au reacționat imediat cu mesaje de felicitare.

Luminița Popa a subliniat că nu s-a implicat în planurile fiului său, considerând că Dorian este suficient de matur să decidă singur, însă îl sprijină necondiționat:

”Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte.”

Întrebată despre o eventuală petrecere de nuntă în România, mama lui Dorian Popa a spus că nu cunoaște planurile celor doi, dar, dacă va avea loc, va participa cu bucurie:

”Eu sunt persoana care întotdeauna este invitată. Nu uitați că, chiar dacă sunt mama lui Dorian Popa, repet, eu sunt o persoană în vârstă. Aștept să mă bucur de bucuriile lor.”

