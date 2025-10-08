Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului cu Andreea în Maldive: „Mă simt prost și să răspund”

Claudia Iosif, cunoscută de public drept Babs, a reacționat după ce fostul ei partener, Dorian Popa, s-a căsătorit cu Andreea în cadrul unei ceremonii intime desfășurate pe plajele exotice din Maldive.

Contactată de publicația Spynews.ro, a transmis un mesaj politicos, dar a recunoscut că se simte pusă într-o situație inconfortabilă.

„Îi doresc casă de piatră. Dar nu mai este cazul să mă sunați pe mine pentru aceste lucruri. Au trecut doi ani de zile de când ne-am despărțit. Noi nu mai avem nicio treabă. Nu mai este ok să mă sunați. Mă simt prost și să răspund, și să apar în ziare alături de el după atâta timp”, a declarat Babs, arătând că nu își dorește să fie asociată cu viața actuală a artistului.

Nuntă-surpriză în Maldive

Dorian Popa și Andreea se aflau într-o vacanță romantică în Maldive, unde artistul i-a pregătit iubitei sale o ceremonie de nuntă organizată în secret. Deși Andreea fusese deja cerută în căsătorie, nu bănuia că momentul mult așteptat va avea loc chiar în timpul escapadei exotice.

Ads

Mama cântărețului, Luminița Popa, cunoscută de fanii lui Dorian drept „Mamișor”, a confirmat oficial vestea, povestind că a fost complice la surpriză:

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a declarat aceasta pentru Spynews.ro.

Relația dintre Dorian Popa și Andreea este una relativ recentă, dar intensă. Tânăra, studentă la Medicină, a fost luată complet prin surprindere de gestul romantic al artistului, iar imaginile publicate ulterior pe rețelele de socializare au surprins o atmosferă de basm.

Înainte de această poveste, Dorian Popa a avut o relație de peste un deceniu cu Babs, care s-a încheiat în toamna anului 2023. Atunci, ea a anunțat despărțirea printr-o postare pe rețelele sociale, explicând că ruptura avusese loc cu câteva săptămâni înainte de momentul în care a făcut-o publică.

Ads