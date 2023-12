Dorian Popa, promisiune în fața lui Dumnezeu: "Am crezut când am aprins cuiul că mă liniștesc”

Influencerul Dorian Popa a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan, analizele efectuate arătând că a consumat cannabis.

El s-a ales cu dosar penal, dar acest lucru nu-l împiedică să meargă mai departe în cariera sa artistică.

Invitat în podcastul lui Micutzu (Cosmin Nedelcu), Dorian Popa a recunoscut că a greșit și a făcut o promisiune în fața lui Dumnezeu.

"Am crezut când am aprins cuiul că mă liniștesc un pic sufletește. Pot să spun cu tărie în suflet, fără să am un gând ascuns, că nu voi mai aprinde un cui de-aici înainte cât voi trăi. Și, dacă o fac, am făcut promisiunea în fața lui Dumnezeu să mă ardă de cinci ori mai tare decât a făcut până acum", a mai spus Dorian Popa.