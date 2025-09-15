Dorian Popa, închisoare cu amânare după ce a fost prins drogat la volan. Decizia nu este definitivă VIDEO

După ce acum doi ani a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive, influencerul Dorian Popa s-a ales cu o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu amânare. Dosarul său a fost rejudecat după o decizie a magistraților Curții de Apel București.

Polițiștii l-au prins pe vlogger în octombrie 2023, conducând sub influența canabisului. În acest caz, s-a decis o pedeapsă de 8 luni de închisoare, însă cu amânarea executării pedepsei. Deși s-a rejudecat dosarul, instanța a păstrat sentința dată prima dată de judecători, scrie stirileprotv.ro.

"Recunosc, am consumat canabis", a mărturisit influencerul la vremea respectivă, într-un mesaj video publicat pe YouTube.

"Am greșit indiscutabil. Nu am circumstanțe atenuante. Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ. Nu vreau să mă scuz", a transmis Dorian Popa.

Magistrații au susținut că infracțiunea făcută de Popa a reprezentat un eveniment izolat, având în vedere că el este la primul conflict cu legea și a colaborat cu anchetatorii.

De când a fost prins și până acum, influencerul s-a aflat sub supravegherea Serviciului de Probațiune. În toată această perioadă, el a trebuit să se prezinte la consilierul desemnat, să anunțe orice schimbare de domiciliu, de loc de muncă sau o deplasare mai lungă de cinci zile. Mai mult, Dorian Popa trebuie să plătească suma de 1.700 lei, cheltuieli judiciare.

Decizia nu este definitivă.

