Partenera lui Dorian Popa se pregătește să devină chirurg estetician. Artistul, declarații despre noua lui soție: „Arată de podium”

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 23:12
Partenera lui Dorian Popa se pregătește să devină chirurg estetician. Artistul, declarații despre noua lui soție: „Arată de podium”
Dorian Popa și Andreea FOTO: Instagram/dorianpopa

Dorian Popa se bucură de o perioadă fericită atât pe plan personal, cât și profesional, alături de soția sa, Andreea, o tânără de 26 de ani, studentă la Medicină. Artistul nu încetează să își arate admirația pentru partenera sa, care visează să devină chirurg estetician, susținând-o pas cu pas în drumul spre cariera aleasă.

Cei doi și-au oficializat relația într-o ceremonie discretă pe plajele din Maldive, departe de ochii curioșilor. Evenimentul a fost o surpriză totală pentru Andreea, confirmă mama lui Dorian, Luminița Popa pentru Spynews.ro: „Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”.

În mediul online, Dorian Popa a postat recent un mesaj emoționant, în care își exprimă mândria față de soția sa:

„Gânduri simple: pentru cei care au ochi să vadă și urechi să audă. A fost foarte clar că sunt foarte mândru de soția mea. Păi, cum să nu? Într-un moment în care reprezentanții noii generații sunt destul de porniți împotriva studiilor și caută din ce în ce mai multe modalități rapide de îmbogățire, excluzând ideea de carieră construită brick by brick, ea a ales Facultatea de Medicină, ba mai mult specializarea chirurg estetician. Pe lângă toate astea, se antrenează ca un personal trainer și arată de podium, prăjina mea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru îngerul pe care mi L-ai trimis”.

Andreea se află în anul IV de facultate și este determinată să își construiască o carieră solidă. Pe lângă ambiția academică, tânăra atrage atenția și prin aparițiile sale elegante, fie că este vorba de ținute sofisticate sau costume de baie, iar Dorian nu ezită să își manifeste admirația public pentru ea.

Deși formează un cuplu de scurt timp, iubirea lor a fost suficient de puternică pentru a-i determina să facă pasul cel mare. Vacanța în Maldive s-a transformat într-o nuntă surpriză, iar imaginile postate de artist pe Instagram surprind cadre romantice și momente încărcate de emoție.

