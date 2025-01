Suma incredibilă pe care a plătit-o Dorian Popa pentru un plin de benzină în Statele unite VIDEO

Cântărețul și influencerul Dorian Popa a povestit recent cât a dat pe un plin de benzină în SUA.

În condițiile în care prețurile combustibilului fluctuează destul de mult în ultima perioadă pe teritoriul american, Dorian Popa a ales să alimenteze într-o benzinărie locală, într-o zonă în care prețurile sunt relativ moderate. Cu această sumă, vedeta a reîncărcat rezervorul vehiculului său, având în vedere distanțele lungi pe care le parcurge în timpul vizitelor sale din diverse colțuri ale lumii.

Recent, Dorian Popa a împărtășit cu fanii săi experiența legată de costurile combustibilului în Statele Unite. Vedeta a povestit despre o oprire la benzinărie, unde a alimentat automobilul care consumase un plin în doar două zile.

Ceea ce l-a impresionat însă cu adevărat a fost prețul combustibilului. „Am oprit să alimentăm mașina asta care a consumat un plin în două zile, dar având în vedere cât costă plinul aici, ce crezi? Deja nu-mi mai pare rău. Adică am coborât și am zis, cum un plin în două zile că ne-am învârtit de trei ori în New York și n-am făcut distanțe mari. 3 dolari galonul. Și galonul are 4 litri, deci 15 lei 4 litri. Aproape 4 litri. Sub 4 lei litrul. Deci nu-mi vine să cred, jur”, a spus Dorian Popa, în timpul vlog-ului său.

Galonul este o unitate de măsură a volumului lichidelor. În Statele Unite, galonul este standardizat ca fiind egal cu 231 țoli cubici. Această definiție se bazează pe galonul de vin, utilizat istoric, care corespundea volumului unui cilindru cu diametrul de 6 țoli.

Dorian Popa a achiziționat 12,7 galoane, pentru care a plătit suma de 39 de dolari. Costul mediu pe galon este de aproximativ 3,07 dolari.

În România, prețul benzinei variază în funcție de locație și de rețeaua de benzinării. De exemplu, în București, prețul benzinei standard 95 este de aproximativ 7,24 lei pe litru, conform datelor din 3 ianuarie 2025.

Capacitatea medie a unui rezervor de combustibil pentru autoturisme este între 40 și 50 de litri. Astfel, un plin de benzină în România ar costa între 290 și 362 lei, în funcție de capacitatea rezervorului și de prețul local al benzinei.

