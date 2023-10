Dorian Yates, fondator DY Nutrition Global, la Quarterly Report: ”O să ne extindem la ceea ce noi numim optimizarea vieții”

Dorian Yates, fondator și acționar DY Nutrition Global, câștigătorul a 6 titluri consecutive Mr. Olympia, a fost invitat special la Qurterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, unde a vorbit despre performanțe sportive excepționale, creșterea exponențială a interesului general pentru alimentație sănătoasă și cât de importante au devenit suplimentele nutritive de cea mai bună calitate pentru viața de zi cu zi.

Sergiu Alexandru Manofu, directorul general al DY Nutrition Global, a participat de asemenea la eveniment, unde a vorbit despre planurile companiei de a obține o finanțare prin obligațiuni în euro la BVB și a explicat cum este menținută ridicată profitabilitatea.

Dorian Yates a vorbit atât despre impresia pe care i-a lăsat-o România, cât și despre o nouă extindere a DY Nutrition spre ceea ce el numește optimizarea vieții.

Cum ți se pare România și mai ales București?

”Din 2017 de când am fondat compania am venit atât eu în România, cât și mai multe persoane din Marea Britanie, și toți au zis același lucru: wow, e mult mai diferit decât ce îmi imaginam eu. Cred că, venind din Marea Britanie, te gândești că România e o țară mai săracă, înapoiată, dar Bucureștiul e un oraș uimitor, țările ca România cresc, devin mai puternice. E un oraș frumos, cu copaci pe bulevarde, cu parcuri drăguțe. Predominant am stat în București, dar am fost și în Brașov, Cluj, Sibiu.

O să ne extindem de la bodybuilding și nutriția sportului, la ceea ce noi numim optimizarea vieții. Unii oameni îi spun antiaging, welness, dar e puțin prostesc pentru că toți vom îmbătrâni, este vorba despre a îmbătrâni trăind o viață calitativă și este posibil combinând sportul cu nutriția și anumite suplimente. Acesta este viitorul companiei. (...)”, a explicat Dorian Yates.

Cum vezi era post Dorian Yates în bodybuilding și în fitness în general?

”Bodybuilding-ul a fost pasiunea mea, ceva la care eram bun, de care eram foarte fascinat, iar apoi acea pasiune s-a transformat în carieră. Mi-a luat ceva să fac tranziția după carieră și asta este dificil pentru oameni, în special dacă sunt foarte buni la ceva pentru că devine aproape o identitate. Am realizat că antrenamentul pe care îl făceam când eram tânăr nu a mai fost cel mai potrivit pe măsură ce am îmbătrânit, așa că am început să lucrez și pe mobilitate și flexibilitate. (...)”, a mai spus Dorian Yates.

Ai o comunitate foarte mare pe social media, ai milioane de urmăritori, mergi la evenimente. La finalul zilei, încă influențezi puternic oamenii. Ce te motivează?

”Principala motivație este să am o calitate a vieții bună. Când ești tânăr, totul e despre tine, dar pe măsură ce înaintezi în vârstă, nu te mai gândești doar la tine, ci și cum poți influența în mod pozitiv lumea și oamenii din jur. Fiind eu, spunând ceea ce cred, cred că oamenii apreciază asta, că sunt întotdeauna cât de onest pot.

Vreau să ajut oamenii să devină cele mai bune versiuni ale lor și să îi fac să creadă că pot să facă asta deoarece totul începe în minte. Vreau să ajut, să inspir și să informez oamenii. Cred că e cel mai important să investești în tine, în sănătatea fizică și psihică. (...)”, a mai dezvăluit Dorian Yates.

Sergiu Alexandru Manofu, directorul general al DY Nutrition Global, a oferit date privind cifrele companiei și a explicat cum este menținută ridicată profitabilitatea.

”Cifra de afaceri de când am început, din 2018, primul an când am făcut raportări financiare, în fiecare an aproape că am dublat-o. În semestrul I pe 2023 această proporție se menține, avem cifra de afaceri egală cu cifra de afaceri de anul trecut, profitabilitatea este una ridicată și se datorează următoarei premise: În 2018, când am lansat brandul, la cea mai mare expoziție de pe planetă, în Germania, ulterior am participat la 11 expoziții internaționale timp de un an de zile. Practic o dată pe lună aveam o expoziție undeva în lume. Acest lucru ne-a ajutat să găsim clienți în peste 50 de țări astăzi și ne-a ajutat ca pe perioada pandemiei să nu suferim o scădere a vânzărilor.

Pandemia ne-a pus puțin frână, însă a fost binevenită pentru că am avut timp să stăm puțin, să ne așezăm și să corectăm lucrurile care nu funcționau”, a spus Sergiu Alexandru Manofu la Quarterly Report.

Referitor la planurile companiei de a obține o finanțare prin obligațiuni în euro la BVB, Sergiu Manofu a dezvăluit ce intenționează să facă DY Nutrition cu finanțarea atrasă.

”Ne dorim să atragem între 3 și 5 milioane de euro cu un cupon între 8,5 și 10% la euro, pe o perioadă de 4 ani. Cea mai mare provocare este de a gestiona creșterea. Ne este foarte greu să producem atât cât avem cerere. Pe lângă acest lucru, dorim să lansăm produse noi, în jur de 300 de produse noi, care se îndepărtează puțin de aria noastră de operare, sunt produse mai holistice, de tipul single dose ingredients, cu care să putem aborda și farmacii, hypermarketuri și noi piețe. Dorim și să deschidem piețe noi. În cele 50 de țări unde suntem prezenți, doar în România și în UK suntem noi cu distribuția direct, dorim să replicăm acest model în mai multe țări din Uniunea Europeană, și cu ajutorul partenerilor locali, sau direct noi, dorim să deschidem piețe precum Italia, Franța, Suedia și Germania”, a mai spus Sergiu Alexandru Manofu.

Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc miercuri, 4 octombrie, a fost peste așteptări, fiind vândute toate biletele disponibile. Peste 100 de persoane au participat fizic la conferința ținută la One Tower, iar aproximativ 130.000 de oameni au urmărit online.

