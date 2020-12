Octavian Andronic a murit. Cunoscutul caricaturist avea 74 de ani

Andronic s-a nascut pe 2 mai 1946, la Sannicolau-Mare (judetul Timis). A urmat cursurile Universitatii din Bucuresti, iar in 1969 a debutat ca reporter la Informatia Bucurestiului. A fondat in decembrie 1989 ziarul Libertatea , al carui redactor-sef a fost pana in 1997.Octavian Andronic a lucrat in cadrul mai multor trusturi media inainte sa puna bazele, in 1999, agentiei Amos News, care a scris sambata: "Cu deosebita durere in suflet, anuntam trecerea in nefiinta a celui care a fost Octavian Andronic, jurnalist si caricaturist de o inegalabila valoare. Draga ANDO, sotia Mariana, fiica Ana, cei apropiati si toti colaboratorii ce au avut onoarea sa lucreze alaturi de tine de-a lungul deceniilor iti vor simti de-acum inainte lipsa! Dumnezeu sa te odihneasca in pace!".In caricatura s-a afirmat in studentie. A colaborat cu diferite publicatii, semnand cu pseudonimul Ando.De-a lungul carierei, a mai lucrat la mai multe posturi de televiziune si a publicat volume ca "Turneul candidatilor la Primaria Capitalei-1996" (2000); "Turneul Candidatilor la Presedintie -1996" (2000), "Schimbarea schimbarilor" (2001), "Dictionarul politic: B de la Basescu" (2009), "Dictionar politic: I de la Iliescu" (2010) si "Andografia 2010" (2011).