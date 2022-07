Tudose, Rada sau Ninu - cine va fi noul Goian?

Plecarea lui Dorin Goian la gruparea italiana USC Palermo a lasat un gol important in defensiva Stelei.

Cu toate acestea, Cristiano Bergodi are solutii pentru a-l inlocui pe internationalul roman, Tudose, Rada sau Ninu fiind nominalizati de antrenorul italian.

"Goian este un jucator foarte bun. Pentru el era ultimul tren de a se transfera. Merita sa joace in Serie A, in Italia. Nu am apucat sa vorbesc cu el dupa plecare, Renzo a vorbit cu el. Ghionea, Tudose, Rada, Ninu, sunt jucatori care il pot inlocui pe Goian. Avem solutii. E clar ca nu poate pleca si Ghionea", a declarat Bergodi in cadrul unei conferinte de presa.

Cine sunt cei care inlocuitorii lui Goian?

Alexandru Tudose

Vazut de multi ca fiind viitorul fundas central al Stelei si al echipei nationale, Tudose nu a primit multe sanse in Ghencea.

Cumparat in 2005 de la Otelul Galati, fotbalistul in varsta de 22 de ani a evoluat mai intai pentru echipa secunda a ros-albastrilor iar apoi a fost imprumutat succesv la UTA Arad si Gloria Buzau.

Ionut Rada

Fostul fundas al Rapidului a venit la Steaua in vara anului 2007, la cererea antrenorului de atunci, Gheorghe Hagi. Intrat in conflict cu Gigi Becali, ex-rapidistul a fost imprumutat sezonul trecut la CS Otopeni.

Emil Ninu

Tanarul aparator este unul din tinerii folositi de Bergodi in acest debut de sezon. Ninu a profitat de absentele din defensiva si l-a convins pe antrenorul italian sa-l titularizeze in partide importante.

Cu toate acestea, fotbalistul de 23 de ani a evoluat mai mult in cele doua benzi, inlocuindu-i pe Golanski sau Petre Marin.

Eugen Baciu

Omis de Bergodi atunci cand acesta a enumerat posibilii inlocuitori pentru Goian, Baciu este fundasul care a evoluat cel mai mult in acest sezon pentru Steaua.

Fie ca a facut cuplu in centrul apararii cu Ghionea sau l-a inlocuit pe capitanul Stelei in momentul in care acesta s-a accidentat, ex-bacauanul a dovedit ca reprezinta un om pe care Bergodi de poate baza.

