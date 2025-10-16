”Zmeilor, cioflingarilor care sunt șmecherași!” Un fost internațional român cu 60 de selecții face acuzații dure

Dorin Goian FOTO Monitorulsv

Fostul internațional român Dorin Goian (44 de ani), care are 60 de selecții în naționala României, este în prezent antrenor la Cetatea 1932 Suceava.

Dorin Goian a susținut o conferința de presă premergătoare partidei cu Aerostar Bacău, din Liga 3, unde a acuzat în termeni duri condițiile de pregătire oferite echipei.

”Vă spun sincer sunt probleme mari la echipă, iar eu când am venit aici, inclusiv din partea conducerii, nu am avut nici un obiectiv. Obiectivul meu a fost să fiu în primele patru formații ale seriei, ca o echipă nou promovată. Văd că inclusiv în mediul online se vorbește de promovare, dar, deși nu mă ascund de obiective îndrăznețe, sunt realist pentru că la nivel de condiții, de infrastructură ne târâim puțin la Liga a III-a și vă spun că nu este ușor, mai ales acum când plouă mult la Suceava și nu ne putem antrena aici și mergem zi de zi de la terenul de la Liceul cu Program Sportiv.

Și acolo sunt foarte multe grupe de copii, foarte mulți profesori care își decalează programul doar pentru a ajuta fotbalul sucevean și prin ceea ce pot vin alături de noi. Mi-e și milă de acei copii care vin la antrenament cu inima deschisă, iar noi le luăm terenul o oră și un sfert sau o oră și jumătate.

Pe partea de antrenament, Liceul cu Program Sportiv este singurul care ne ajută și vreau să le mulțumesc pe această cale. Pentru mine cea mai mare dezamăgire este tristețea copiilor când intrăm noi pe teren și ei trebuie să se dea la o parte să ne facă loc nouă.

Dar, acestea sunt condițiile la Suceava, iar zmeilor care sunt pe Facebook și pe rețelele de socializare, cioflingarilor care din spatele tastelor sunt șmecherași, le cer să fie mai realiști și mai cumpătați”, a transmis Dorin Goian, conform monitorulsv.ro.

