Actul de justiție comercializat ca marfă: Motivele condamnării lui Dorin Lazăr Maior, revoluționarul care a declanșat „Operațiunea Vărul lui Kovesi”

Fostul deputat Dorin Lazăr Maior – recidivist, condamnat ultima oară pentru complicitate la cumpărare de influență – a „comercializat ca marfă” actul de justiție atunci când l-a convins pe un alt infractor că îl va scăpa de pedeapsă prin intervenția la un așa-zis „văr” al fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Dorin Lazăr Maior a fugit din țară a doua oară, înainte ca instanța să-l condamne la 5 ani de închisoare.

Pe data de 19.07.2023, Curtea de Apel Târgu Mureș i-a scăzut pedeapsa lui Dorin Lazăr Maior de la 3 la 2 ani de pușcărie pentru complicitate la cumpărare de influență, dar cum acesta mai avea de executat 3 ani dintr-o condamnare mai veche pentru șantaj, acesta s-a ales cu o pedeapsă de 5 ani și 91 de zile de închisoare. Maior fugise deja din țară, fiind dat în urmărire din nou de Poliția Română.

Dorin Lazăr Maior este fostul șef al revoluționarilor brașoveni și apropiat al FSN, apoi al PSD. Acesta a făcut din subiectul Revoluției o mega-afacere personală, transformând Blocul Național al Revoluționarilor într-o „fabrica de certificate”.

Maior fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru șantaj în Dosarul „Romexterra”, dar a fugit și s-a ascuns în Dubai. În 2016 a fost repatriat și a început executarea pedepsei, fiind eliberat în 2020, când a împlinit vârsta de 60 de ani.

Odată cu aducerea în țară a lui Dorin Lazăr Maior, DNA l-a trimis în judecată pentru complicitate la cumpărare de influență, după ce acesta l-a convins pe un afacerist, Iulian Tiberiu Șerban, că-l va scăpa de pușcărie în schimbul a peste 500.000 de euro.

Dorin Lazăr Maior i-a promis infractorului că îl va pune în legătură cu un așa-zis văr al Laurei Codruța Kovesi, la vremea respectivă șefa DNA, astfel încât să scape de o condamnare de 7 ani.

Povestea misteriosului „văr” al lui Kovesi ticluită de Maior

Ziare.com a consultat motivarea deciziei definitive de condamnare a lui Dorin Lazăr Maior, de unde rezultă de ce instanța l-a găsit vinovat, dar și argumentul pentru care judecătorii l-au „iertat” de un an din pedeapsă:

Instanța și-a format convingerea că în fapt, participarea inculpatului (Maior Dorin Lazăr – n.r.) la infracțiunea de complicitate la cumpărare de influență în beneficiul lui (Șerban Iulian Tiberiu – n.r.) s-a materializat prin aceea că, pe parcursul anului 2015 (începând cu luna martie), în scopul de a-l ajuta pe numitul (Șerban Iulian Tiberiu – n.r.) să obţină o soluţie frauduloasă de achitare împotriva sentinţei prin care a fost condamnat în primă instanţă la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru infracţiuni comise cu violenţă , între care lipsire de libertate în mod ilegal (sentinţa fiind pronunţată la data de 05.02.2015).

, între care lipsire de libertate în mod ilegal (sentinţa fiind pronunţată la data de 05.02.2015). Cunoscând că (Șerban Iulian Tiberiu – n.r.) este dispus să dea sume importante de bani pentru a obţine achitarea, inculpatul (Maior Dorin Lazăr – n.r.) l-a pus în legătură cu numitul (George Costin – n.r.) pentru ca acesta la rândul lui să îl pună în legătură cu numitul (Lascu Horia Liviu – pretins văr al Laurei Codruța Kovesi, născută Lascu) , pe care inculpatul Maior l-a prezentat ca fiind o persoană cu influenţă în justiţie, prin persoanele pe care le cunoaşte în sistemul de justiție, fiind rudă cu procurorul şef al DNA din epoca respectivă.

, pe care inculpatul Maior l-a prezentat ca fiind o persoană cu influenţă în justiţie, prin persoanele pe care le cunoaşte în sistemul de justiție, fiind rudă cu procurorul şef al DNA din epoca respectivă. Curtea de Apel Târgu Mureș a reținut cu autoritate de lucru judecat că fapta inculpatului (Șerban Iulian Tiberiu – n.r.) care, în perioada martie-septembrie 2015, în mod repetat, în baza aceleaşi rezoluţii infracționale, a promis sume de bani - 500.000 euro şi alte bunuri (teren), a oferit sume de bani - peste 100.000 de euro - şi a dat sume de bani inculpatului (Maior Dorin Lazăr – n.r.) pentru cumpărarea influenţei pretins avută de inculpatul (Maior Dorin Lazăr – n.r.) în justiţie la cel mai înalt nivel prin persoanele pe care acesta le cunoaşte (pe unele le-a şi prezentat inculpatului Șerban Iulian Tiberiu), în scopul determinării să adopte o soluţie frauduloasă de achitare a sa în dosarul având ca obiect apel împotriva sentinţei prin care a fost condamnat în primă instanţă la o pedeapsă de 7 ani închisoare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influenţă în formă continuată.

pentru cumpărarea influenţei pretins avută de inculpatul (Maior Dorin Lazăr – n.r.) în justiţie la cel mai înalt nivel prin persoanele pe care acesta le cunoaşte (pe unele le-a şi prezentat inculpatului Șerban Iulian Tiberiu), în scopul determinării să adopte o soluţie frauduloasă de achitare a sa în dosarul având ca obiect apel împotriva sentinţei prin care a fost condamnat în primă instanţă la o pedeapsă de 7 ani închisoare, Combătând apărările invocate de inculpat prin apărătorul ales în sensul că judecătorii cu privire la care se susține că s-ar fi cumpărat influența nu au fost cercetați și nu au suportat vreo consecință, instanța a învederat că specific infracțiunii de cumpărare de influență, nu este necesar ca influența să fi fost una efectivă, după cum rezultă din sintagma folosită de legiuitor în cuprinsul incriminării – are influență sau pretinde că are influență.

Așadar, influența nu trebuie exercitată efectiv asupra funcționarului și, mai mult, atunci când influența nu este reală, ea trebuie doar să fie posibilă, credibilă, realizabilă, aptă să producă efectul dorit.

Or, prin prezentarea lui Lascu ca făcând parte din cea mai puternică familie de la acel moment, i-a spus că nu poate rezolva cu avocații, dar că Lascu îl va ajuta, că Lascu este rudă cu Kovesi și astfel îl poate ajuta se poate aprecia că reprezentarea cumpărătorului de influență a fost conturată în direcția unei persoane care are influența necesară”, se arată în decizia definitivă a instanței.

Motivele pentru care judecătorii l-au „iertat” de 1 an din pedeapsă

Curtea de Apel Târgu Mureș i-a scăzut lui Dorin Lazăr Maior 1 an din pedeapsă, după ce instanța de fond îl condamnase la 3 ani de pușcărie:

„Tot din sfera apărărilor invocate de inculpat, instanța a confirmat că, într-adevăr, în paralel cu discuțiile privind afacerile judiciare s-au derulat și discuții cu privire la afacerea cu pui, inițiativa afacerii cu berbecuți sau cu fier vechi, alte chestiuni litigioase ale persoanelor implicate, dar acestea nu eludează, nu acoperă și nu justifică situația de fapt cercetată în prezenta cauză.

În ceea ce priveşte calitatea de complice a inculpatului (Maior Dorin Lazăr – n.r.), instanţa a reţinut dispoziţiile art. 48 Cod penal care definesc complicele ca fiind persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.

Inculpatul nu a realizat activităţi care să intre în sfera actelor de incriminate de art. 292 al. 1 Cod penal, însă activitatea desfăşurată de inculpat este departe de a fi minimă sau neimportantă, ci dimpotrivă a servit în mod efectiv autorului la săvârşirea faptei tipice, împrejurare caracteristică participaţiei penale în forma complicităţii .

. Cu privire la circumstanţele in rem ale faptei instanţa și-a format convingerea că inculpatul (Maior Dorin Lazăr – n.r.) a avut o contribuție importantă la conturarea contextului infracțional, dirijând în faza infracțională incipientă circuitul de persoane și cunoștințe, identificând persoana potrivită pentru a interveni și punând în legătură persoanele interesate, sprijinind demersul infracțional al acestora despre care avea deplină cunoștință.

și punând în legătură persoanele interesate, sprijinind demersul infracțional al acestora despre care avea deplină cunoștință. Instanța reține și scopul infracțiunii care în esență se caracterizează prin deturnarea actului jurisdicțional în vederea satisfacerii unor interese personale , împrejurare care caracterizează fapta cu o periculozitate sporită și denotă imensa lipsă de responsabilitate precum și slaba conștientizare de către inculpat a consecințelor faptelor sale , contribuind și la conturarea gradului de pericol social al acestora.

, împrejurare care caracterizează fapta cu o periculozitate sporită și , contribuind și la conturarea gradului de pericol social al acestora. Fapta este gravă, sumele vehiculate în dosar sunt importante, punerea în discuție a unui act jurisdicțional la cele mai înalte niveluri și comercializarea lui ca marfă, subminarea unei hotărâri judecătorești de condamnare, afectarea imaginii justiției sunt vectorii de pericol social al acestei fapte și denotă o profundă lipsă de respect față de ceea ce înseamnă autoritatea judecătorească , dovedind atitudinea reflex a inculpatului de neasumare a faptelor sale, atitudine evidențiată și în conduita procesuală a inculpatului Maior care s-a sustras cercetărilor atât în cursul urmăririi penale cât și în cursul judecății.

, dovedind atitudinea reflex a inculpatului de neasumare a faptelor sale, atitudine evidențiată și în conduita procesuală a inculpatului Maior care s-a sustras cercetărilor atât în cursul urmăririi penale cât și în cursul judecății. Aceasta constituie o atitudine profund incorectă față de ordinea de drept și față de actul de justiție, care creează pericolul mai grav al influenței, demonstrând că prin comiterea de infracțiuni se poate reuși eludarea răspunderii penale. Situația sustragerilor de la cercetarea penală ori de la executarea pedepsei a devenit una extrem de curentă și nu este permis organelor judiciare să rămână în pasivitate.

Instanța a avut în vedere și antecedentele penale importante ale inculpatului, acesta fiind condamnat la pedepse cu închisoarea în cuantum de 6 și respectiv 7 ani închisoare (3 pedepse) precum și amendă penală care demonstrează că acesta a mai fost în vecinătatea legii penale, abordând și acolo atitudinea sustragerii de la executarea pedepsei.

precum și amendă penală care demonstrează că acesta a mai fost în vecinătatea legii penale, abordând și acolo atitudinea sustragerii de la executarea pedepsei. Raportat la cele expuse mai sus, instanța a stabilit pentru inculpatul (Maior Dorin Lazăr – n.r.) o pedeapsă principală de 3 ani și 6 luni închisoare.

Curtea de Apel Târgu Mureş constată că inculpatul condamnat (Șerban Iulian Tiberiu – n.r.), cumpărătorul de influenţă, a fost condamnat 4 ani închisoare, în condiţiile în care mai fusese condamnat anterior la pedeapsa de 7 ani închisoare, condamnare de care încercase să „scape” prin săvârşirea faptelor cercetate, traficantul de influenţă (Maior Dorin Lazăr – n.r.) la o pedeapsă de 3 ani închisoare, iar complicele (George Costin – n.r.) care a avut o implicare mult mai activă, participând la întâlnirile dintre inculpaţi şi diverşi avocaţi/persoane prin intermediul cărora se dorea realizarea influenţei şi solicitând pentru sine un teren pentru această implicare, a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pe un termen de supraveghere de 3 ani.

prin intermediul cărora se dorea realizarea influenţei şi solicitând pentru sine un teren pentru această implicare, a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pe un termen de supraveghere de 3 ani. Conform criteriilor prevăzute la art. 74 Cod penal, rolul primordial îl au cele referitoare la împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea socială ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs şi modul de săvârşire al infracţiunii şi mai apoi circumstanţele personale referitoare la antecedentele penale ale inculpatului sau situaţia sa personală, familială sau socială.

În esenţă, inculpatul (Maior Dorin Lazăr – n.r.) este acuzat că a făcut cunoştinţă cumpărătorului de influenţă cu traficantul de influenţă, fără a participa ulterior la întâlniri. Fapta sa reprezintă un „ajutor” dat autorului pentru săvârşirea faptei, întrunind elementele constitutive ale complicităţii la cumpărarea de influenţă .

. Față de aspectele învederate anterior, fapta săvârşită de inculpatul (Maior Dorin Lazăr – n.r.), care are o gravitate concretă mult mai redusă raportat la faptele coparticipanţilor la săvârşirea infracţiunii, nu a primit o individualizare corespunzătoare raportat la criteriile prevăzute de art. 74 Cod penal, motiv pentru care pedeapsa va fi redusă de la 3 ani şi 6 luni închisoare la 2 ani închisoare”, se mai arată în documentul citat.

Maior, înainte de condamnare: „DNA este o inchiziție modernă!”

Invitat la o emisiune difuzată la Realitatea Tv în data de 22 mai 2022, Dorin Lazăr Maior spunea că el nu vrea să trăiască într-o „patrie a procurorilor”.

„DNA este o inchiziție modernă. Prin aceste dosare se creează o altă clasă politică, umilă, fără putere, fără personalitate. Am spus atunci că refuz să trăiesc în patria procurorilor. Am ieșit în stradă cu aceste proteste și am spus lucrurilor pe nume. Atunci toți liderii politici se uitau la mine ca la un extraterestru. Prima dată când am revenit mi s-a pus în vedere să nu revin la partid. Am spus clar nu mai vreau. Nu intru în amănunte că am fost în relații de prietenie. Am rămas la PSD ca simplu membru de partid”, spunea Maior.

Pe data de 28 iunie 2016, DNA l-a trimis în judecată pe Dorin Lazăr Maior pentru cumpărare de influență și complicitate la cumpărare de influență, reținând următoarele:

Inculpatul Maior Lazăr Dorin a fost condamnat prin hotărâre rămasă definitivă la 11 noiembrie 2013 la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj.

După condamnarea sa de către prima instanță și înainte de pronunțarea hotărârii definitive, inculpatul a fugit din țară în Dubai (Emiratele Arabe Unite) pentru a se sustrage de la executarea pedepsei cu închisoarea la care a fost condamnat.

Ulterior, prin contactarea unor persoane, precum și prin intermediul soției sale, inculpatul Maior Lazăr Dorin a acționat pentru identificarea și contactarea unor persoane cu influență în justiție, fiind dispus să plătească sume importante de bani pentru a obține anularea, în mod fraudulos, a hotărârii definitive de condamnare la pedeapsa închisorii.

În acest sens, prin intermediul lui Costin George, prieten cu inculpatul Maior Lazăr Dorin și fost asociat cu acesta în cadrul asociațiilor de revoluționari, soții Maior au apelat la Lascu Horia Liviu, persoană care a pretins că ar avea cunoștințe în justiție la cel mai înalt nivel și a promis că va interveni, prin persoanele pe care le cunoaște, pentru obținerea unei soluții favorabile.

Astfel, pe parcursul anului 2015 (începând cu luna martie), inculpatul Maior Lazăr Dorin, ca să obțină rejudecarea dosarului în care a fost condamnat la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârșirea unor infracțiuni de șantaj (de la executarea căreia s-a sustras) și, în final, achitarea sa frauduloasă, a convenit cu soția sa, Maior Florina, ca aceasta să se întâlnească în mai multe rânduri, prin intermediul lui Costin George, cu Lascu Horia Liviu, persoană care pretindea că ar avea influența necesară în justiție.

Câți bani îi reveneau din întreaga afacere falsului „văr” al lui Kovesi

Ca urmare, Horia Liviu Lascu a acceptat ca, în schimbul unor sume de bani - respectiv păstrarea pentru sine a aproximativ 40.000 de euro, bani obținuți din vânzarea nefiscalizată a unei părți din mărfurilor importate de soții Maior din Polonia - să intervină prin persoanele pe care le cunoaște la cel mai înalt nivel pentru obținerea soluției de achitare dorită, rețin procurorii.

Mai mult, pentru a-i înlesni lui Șerban Iulian Tiberiu - persoană cu care se afla în relații de amiciție - să obțină, în mod fraudulos, o soluție de achitare și despre care știa că este dispus să dea sume importante de bani în schimbul unei soluții favorabile, inculpatul Maior Lazăr Dorin l-a pus în legătură prin intermediul soției sale, Maior Florina, cu Costin George pentru ca acesta, la rândul lui, să îl pună în legătură cu Lascu Horia Liviu, prezentat ca fiind o persoană cu influență în justiție.

Șerban Iulian Tiberiu fusese condamnat în primă instanță la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru infracțiuni comise cu violență, între care lipsire de libertate în mod ilegal.

Apoi, inculpatul Maior Lazăr Dorin a coordonat mai multe întâlniri la care s-a discutat problema pe care o avea Șerban Iulian Tiberiu în justiție, păstrând legătura direct, prin intermediul telefonului sau online, sau indirect, prin intermediul lui Costin George, cu acesta, punându-se de acord asupra modalității de acțiune.

Menționăm că Lascu Horia Liviu, Costin George, Maior Florina și Șerban Iulian Tiberiu au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni de cumpărare/trafic de influență.

Prezentul dosar a fost disjuns din acea cauză, pe motiv că, la acel moment, Maior Lazăr Dorin se sustrăgea urmăririi penale (fiind chiar arestat preventiv în lipsă din acest motiv), astfel că nu i s-a putut aduce la cunoștință învinuirea și dosarul nu a putea fi finalizat în ceea ce îl privea.

Ulterior, ca urmare a emiterii mandatului de arestare preventivă în lipsă, dar și a altor mandate emise anterior de autoritățile judiciare române pe numele inculpatului, procedura de extrădare a acestuia din Emiratele Arabe Unite a fost finalizată cu succes la data de 21.04.2016.