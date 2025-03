Dorinel Munteanu: "Aveam problemele cu alcoolul, ajunsesem rău de tot" De când nu a mai pus gura pe băutură

Dorinel Munteanu (56 de ani), cel care a preluat-o recent pe Sepsi Sf. Gheorghe, a povestit despre cea mai grea perioadă din viața lui.

Liderul de selecții al echipei naționale a avut o perioadă extrem de dificilă, în care alunecase pe o pantă greșită.

"Ca tot omul, am avut momente grele. Prin 2014-2016 am avut o perioadă în care nu mă mai recunoșteam, am luat-o într-o direcție greșită. Dar am învățat din ce am făcut atunci. Eram rău de tot, aveam problemele cu alcoolul. Acum mi-am revenit complet. De un an și ceva nu am gustat absolut deloc alcool", a povestit Dorinel în podcastul GSP „2 la 1”.

Dorinel Munteanu a vorbit și despre perioada petrecută ca antrenor la FCSB.

"A fost una dintre deciziile greșite pe care le-am luat și din care am învățat. Aveam un proiect la U Cluj pe care din naivitate l-am abandonat, dar nu pentru mult timp. Am revenit și am salvat echipa de la retrogradare. E istorie...

Nu am avut probleme cu Gigi Becali. El trebuia să candideze la președinție atunci, n-avea voie să lasă la TV, era în campanie, din ce îmi aduc aminte. Nu s-a întâmplat să-mi spună despre jucători, să sune... Mi-a mai transmis prin mesaje, prin intermediari să nu-l bag pe Kapetanos, dar eu făceam ce voiam... Probabil și de-asta m-a demis.

În campionat nu pierdusem niciun meci, doar în Champions League. M-a demis prin telefon. După două luni, m-am întors la U Cluj și i-am salvat din situația dificilă în care erau, în Liga a 2-a. Apoi m-am dus la Galați".

