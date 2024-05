Ce a declarat Dorinel Munteanu despre Corvinul după înfrângerea din finala Cupei României

Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Oţelul Galaţi, recunoaşte că adversarii au câştigat meritat Cupa şi vrea să iasă cu fruntea sus din meciurile care urmează, la baraj.

„Eu consider că a fost o câştigătoare meritată. Noi nu am ştiut să gestionăm cele două momente în care am condus. E o seara tristă pentru mine şi pentru Galaţi, dar această înfrângere trebuie să ne întărească. Sunt responsabil de insucces pentru că eu am ales cei cinci jucători care au executat loviturile, aveam încredere, îmi asum această înfrângere. Nu am simţit nici o presiune la jucătorii care au executat, ei erau conştienţi că meciul va fi greu. Corvinul a câştigat meritat. [despre faptul că, la un moment dat, în timpul penalti-urilor, a plecat de pe bancă] Nu am nici o traumă, ţin foarte mult la această echipă, dar nu am nervii atât de puternici ca să-i văd cum pierd. Este datoria mea să-mi motivez jucătorii după această finală pierdută, nu este prima finală pierdută. Vor mai fi finale pierdute. Jucătorii mei trebuie să-şi revină fizic pentru că urmează acel baraj, poate chiar două. Astăzi nu a fost să fie seara noastră”, a declarat Dorinel Munteanu.

Echipa Corvinul Hunedoara a câştigat miercuri seara, la Sibiu, Cupa României, învingând la lovituri de departajare, scor 3-2, formaţia Oţelul Galaţi.

