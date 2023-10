Dorinel Munteanu, mândru după ce a încurcat o altă favorită la titlu: "E greu cu cea mai bună apărare"

Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Oţelul Galaţi, spune că punctul de la Cluj, obţinut luni seara, în faţa CFR, scor 0-0, este foarte important pentru formaţia sa.

”Am câştigat un punct foarte important şi foarte meritat, după aspectul jocului. Am făcut o partidă foarte exactă, nu cred că adversarii au fost periculoşi, în afara unor faze fixe. E greu cu cea mai bună apărare! Nu am făcut antijoc, am produs fotbal. Astăzi nu s-a văzut diferenţa dintre noi şi campioana României din ultimele şase sezoane”, a declarat Dorinel Munteanu.

Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii.

Ads