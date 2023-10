"Vai de capul nostru!" Cel mai selecționat fotbalist din istoria României face praf jocul naționalei

Remiza României, de la Budapesta, contra naționalei din Belarus, a fost comentată și de Dorinel Munteanu, cel mai selecționat fotbalist din istoria României.

"Vai de capul nostru! Aveam nevoie de astea trei puncte, să dam un gol și apoi chiar să ne apărăm. E dezolant ce am văzut. Chiar totul se aliniase pentru noi, chiar și războiul ăsta din Israel. Nu încălzește pe nimeni că avem posesie, dacă am făcut doar 0-0, cu o echipă slabă. Degeaba am fost peste ei.

Sunt dezamăgit rău. Meciul ăsta trebuia să-l câștigăm cum, necum. Dar am jucat prea simplist, economicos, la ce-o ieși, am tot pasat, am tot centrat, doar doar vine unul s-o bage în poartă. Sau am tras chinuit la poartă.

Ce să centrezi când ei stăteau foarte bine în jocul aerian? Nici de pe bancă nu a venit nimic, aceeași precipitare, frică, frică de rezultat”, a spus antrenorul Oțelului.

„Am văzut că Edi vorbea de posesie, de pase reușite, de cifre bune. Asta e o capcană, pentru necunoscători. Suntem campioni la posesie, dar ce folos?! Ne-am plâns de teren, dar nu avem nici scuză. Uite că n-a fost o problemă din moment ce am pasat. Ni se deschisese o poartă mare, acum începe să se cam închidă. Nici nu mai e vorba despre Edi.

Asumă-ți rezultatul ăsta negativ, Edi! Fiindcă e negativ.

Aveam nevoie de victorie, așa că acceptă criticile. Pai în Elveția, când a pierdut două puncte cu noi, pe final, l-au desființat pe antrenor și presa și opinia publică. Dar am senzația că Edi e încă un copil, chiar dacă a trecut bine de 40 de ani”, a mai spus Dorinel, potrivit gsp.ro.

Ads