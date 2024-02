Cum se apără Dorinel Munteanu, după ce i-a făcut ”bronzați” pe fanii Rapidului: ”Să mă ierte Dumnezeu, așa specimene...”

Dorinel Munteanu, antrenorul Oțelului Galați, a avut un derapaj rasist la finalul meciului cu Rapid.

Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 24-a din Superligă.

La finalul partidei, Dorinel Munteanu a avut un derapaj rasist, spunând despre fanii Rapidului că "unii sunt mai bronzați".

"Nu am intrat în conflict cu fanii Rapidului. Vocabularul este unul care li se potrivește. Ce să zic? Îi știu de mult, sunt extraordinari, fac atmosferă super bună. Îmi sunt simpatici. Nu toți, unii au fost așa, mai bronzați puțin", a declarat Munteanu.

„Din start, se face o greșeală foarte mare. Dacă vă uitați la interviu, eu am fost întrebat de câțiva suporteri, sau așa ziși suporteri, care au stat în spatele băncii de rezerve și tot meciul mi-au aruncat vorbe rele și m-au provocat. Și nu cred că bronzul, faptul că le-am zis bronzați, e ceva rasist.

Mai grele sunt cuvintele care mi s-au adresat mie. Nu am fost lăsat să-mi fac meseria. Chiar am făcut apel la arbitrul de rezerve ca să treacă în foaie și să-i potolească. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Am apreciat suporterii Rapidului, am spus că sunt fantastici. Dar, să mă ierte Dumnezeu, așa specimene, ca cele care au stat în spatele băncii de rezerve, nu fac cinste Rapidului. Și dacă le-am spus ”bronzați” nu înseamnă că i-am jignit. Am găsit acest cuvânt ca să fie mai liniștitor...

Am prieteni rapidiști, dar acei oameni și-au arătat răutatea față de mine. După gol au aruncat cu sticle în mine. Asta nu o vede nimeni? Se vede doar că am spus că sunt ”bronzați”? S-au spus multe cuvinte pe care nu le pot reproduce. Am reacționat ca un om normal. Nu am jignit pe nimeni.

Mi se pare o lipsă de respect. Nu pot să-mi dau seama ce au cu mine. Nu sunt ultimul om din România ca să-și bată joc de mine toți. Spun un cuvânt, «bronzați» și toată lumea îmi sare mie în cap? Ce înseamnă asta? A spune că un om e «bronzat»... Ce înseamnă asta? Cu ce l-am jignit? Cu ce am jignit? Dacă spuneți că sunt alb la față sau «bronzat» trebuie să mă supăr?”, a spus Dorinel Munteanu la emisiunea „DigiSport Matinal”, conform Gsp.ro.