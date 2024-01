Dorinel Munteanu se ia de un fost coleg de națională: "Atât îl duce capul, eu ce să-i fac?"

După Voluntari - Oțelul, scor 1-1, Dorinel Munteanu a avut o nouă replică acidă pentru Adrian Mutu, care nu a fost de acord cu modul spartan în care fostul mare internațional antrenează.

Oțelul nu a mers anul acesta în cantonament în străinătate, preferând Vatra Dornei, acolo unde gălățenii s-au pregătit inclusiv pe zăpadă, fapt considerat învechit de Mutu.

”Eu nu am nimic cu Adrian. Atât îl duce capul, eu ce să-i fac? Dacă a putut spune asta despre mine. El e generaţia nouă. Ok, noi suntem generaţia mai veche, care am obţinut cele mai mari performanţe ca antrenori, ca jucători, pentru echipa naţională a României și pentru România. De aceea ne iubeşte toată lumea.

El e crescut în noua generaţie şi cei din noua generaţie au altă părere despre noi. Dar fotbalul tot pe teren se joacă, ne vom întâlni atunci, să vedem care pe care.

Nu numai el, și alți colegi de-ai mei care s-au trezit vorbind, dar nu m-au afectat și le-am spus băieților înainte pe teren să demonstreze că acea perioadă de la Vatra Dornei ne-a ajutat, unde am stat 9 zile dar am făcut doar 3 zile intensiv, restul a fost ozonificare, schimbarea atmosferei, să nu stăm toată ziua la Galați”, a spus Dorinel, după meci.