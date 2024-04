Cum a scăpat Dorinel Munteanu de patima băuturii: "Mă uitam în oglindă și nu îmi venea să cred cum am ajuns"

Dorinel Munteanu este antrenorul momentului în fotbalul românesc. El a reușit să califice echipa în semifinalele Cupei României.

Oțelul Galați a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova și s-a calificat în semifinalele Cupei României. "Nu le-am dat nicio șansă. Cred că victoria este meritată, chiar dacă am jucat 120 de minute. Am avut ocazii, ei au avut foarte puține. Ne-am calificat pe merit", a spus Dorinel Munteanu, antrenorul Otelului, după meci.

Criticat pentru că și-a dus jucătorii la Vatra Dornei în pauza de iarnă, Dorinel Mutneanu a dovedit că a avut dreptate.

Antrenorul de 55 de ani este din nou pe val. El a recunoscut, într-un interviu acordat GSP în 2018, că a avut probleme cu alcoolul, pe care le-a depășit cu ajutorul duhovnicului și al soției sale actuale, Paulina, care lucrează ca director economic la Oțelul.

„Mă uitam în oglindă și nu-mi venea să cred cum ajunsesem. Și într-o zi am spus Gata! Stop! Oprește-te!. Nu a fost deloc ușor, dar am avut voință, ambiție, am avut-o și pe soția mea alături, la fel şi pe duhovnicul meu, părintele Crișan. Cu ajutorul lor am reuşit. Nu a fost nevoie să fac vreo cură de dezalcoolizare.

Într-o zi am decis că nu mai vreau să duc acel gen de viaţă. Şi am luat-o pas cu pas, zi de zi. O perioadă mi-am propus să nu mai beau nimic până la prânz. Apoi să nu mai beau până la ora 15:00. Și tot așa, am tot împins autointerdicția până când, după câteva luni, am ajuns să nu mai beau deloc. În tot acest timp am reînceput să fac sport, să merg la sală, la alergare, împreună cu soția mea”, a mai declarat acesta.