Dorinel Munteanu bagă spaima în adversari. Anunțul făcut de antrenorul Oțelului

Antrenorul echipei Oţelul Galaţi, Dorinel Munteanu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia a va aborda la victorie partida cu Universitatea Craiova, din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, sperând la o calificare în penultimul act al competiţiei.

"Sunt două competiţii diferite, pentru noi jocul trecut (2-1 cu FCU Craiova) a fost important din punct de vedere al punctelor. Acum jucăm cu o echipă bună a campionatului, echipa de pe locul doi, care îşi doreşte şi ea să câştige Cupa României. Dar noi mergem încrezători că putem să facem o partidă bună şi trebuie să facem o partidă bună, fără niciun fel de menajament. Şi bineînţeles că ne gândim la o calificare. În această fază a competiţiei există un singur meci şi cine câştigă merge în faza următoare, aşa că şi noi mergem încrezători. Nu voi menaja jucători, voi încerca să alcătuiesc cea mai bună formaţie", a declarat Munteanu.

"Dacă ne luăm după jocurile de până acum de la Craiova, este adevărat că nu am pierdut, dar este trecut, pe mine mă interesează doar prezentul şi viitorul. Eu sper să facem un joc exact, bun. La lotul pe care îl are Craiova, eu nu ştiu dacă trebuie să menajeze un jucător sau altul. Craiova are jucători valoroşi individual, peste media campionatului intern, dar printr-un joc colectiv vreau să anihilez calităţile lor", a adăugat tehnicianul.

Ads

Dorinel Munteanu spune că jucătorii săi sunt pregătiţi pentru prelungiri în partida cu Universitatea Craiova, şi chiar şi pentru executarea loviturilor de departajare.

"Suntem pregătiţi şi pentru penalty-uri. Un meci de 120 de minute ar putea afecta ambele echipe, nu numai pe noi. Băieţii sunt pregătiţi şi sunt dispuşi la un joc agresiv, pragmatic, să punem presiune pe adversar şi să închidem jocul celor periculoşi", a mai spus Munteanu.

Întrebat dacă participarea într-o cupă europeană ar putea să îl facă să se gândească în privinţa viitorului său la Oţelul Galaţi, Dorinel Munteanu a spus: "Aş vrea să lăsăm această discuţie la o parte şi să ne concentrăm pe ce avem de făcut în ultimele etape şi pe Cupa României".

Echipa de fotbal Oţelul Galaţi va întâlni formaţia Universitatea Craiova, joi, de la ora 19:30, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, într-o partidă contând pentru sferturile de finală ale Cupei României.