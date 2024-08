Decizia lui Dorinel Munteanu privind viitorul său la Oțelul Galați

Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, miercuri, prelungirea contractului tehnicianului Dorinel Munteanu.

Noul acord este valabil până în iunie 2027.

“Această decizie reafirmă angajamentul clubului faţă de principiul continuităţii şi reflectă strategia de dezvoltare pe termen lung, care pune accentul pe stabilitatea echipei şi pe valorificarea unui nucleu administrativ şi tehnic de încredere. Sub conducerea unei echipe unite, SC Oţelul Galaţi a parcurs un drum spectaculos, reuşind să promoveze din Liga 3 până în Liga 1 şi să revină astfel în prim-planul fotbalului românesc”, precizează Oţelul Galaţi.

Începând cu anul 2021, Dorinel Munteanu s-a alăturat proiectului Oţelul Galaţi într-un moment critic pentru club. Alături de el, la conducerea clubului, s-au aflat şi vor continua în aceeaşi formulă Cristian Munteanu, Marian Brăilescu şi Paula Mihailopol. Această echipă administrativă, formată într-un moment dificil al istoriei clubului, a demonstrat o viziune clară şi o strategie coerentă, conducând SC Oţelul Galaţi într-un parcurs care a culminat cu revenirea în Liga 1.

„Prelungirea acestui contract este o onoare pentru mine şi un pas natural în acest proiect frumos. De când am preluat echipa în 2021, am simţit o legătură specială cu clubul şi suporterii săi. Am reuşit împreună cu echipa să aducem Oţelul înapoi în Liga 1 şi sunt convins că vom putea să ne atingem şi alte obiective ambiţioase. Pentru mine, continuitatea în acest proiect este cheia succesului şi mă bucur să pot continua să dezvolt această echipă şi să ne fixăm noi obiective îndrăzneţe”, a declarat Dorinel Munteanu, manager tehnic SC Oţelul Galaţi.

