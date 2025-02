Dorinel, daramat de problemele de la Otelul: "N-am mai intalnit asa ceva"

Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Otelul Galati, s-a declarat dezamagit de faptul ca formatia sa va incepe noua editie a Ligii 1 cu un handicap de doua puncte.

"Am trait sa vedem si acest lucru. Este clar un dezavantaj mare pentru noi si un lucru nemaintalnit. Sa-ti faci singur rau depaseste imaginatia mea. Trebuie sa suportam aceasta decizie si sper sa nu mai fie si alte puncte de penalizare. Nu am intrare la Consiliul de Administratie, nu am vorbit cu cei de acolo.

Pe ei ar trebui sa-i intereseze soarta echipei. Nu am crezut, si inca nu cred, ca Otelul poate avea soarta Unirii Urziceni. Sunt convins ca la Galati sunt oameni care sa scoata echipa din problemele in care a intrat. Sper ca acest lucru sa se intample cat mai repede", a spus Dorinel Munteanu intr-i conferinta de presa.

Comisia de Disciplina a FRF a decis, la 31 mai, penalizarea echipei Otelul Galati cu doua puncte in viitorul sezon, pentru datorii de 1,2 milioane de euro catre impresarul Ion Codoban.

In plus, campioana Romaniei din 2011 a primit interdictie pe piata transferurilor si nu poate achizitiona jucatori pana la achitarea datoriei.

C.F.

