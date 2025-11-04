Dorinel Munteanu negociaza preluarea Otelului Galati

Marti, 30 Iunie 2009, ora 13:49
881 citiri
Dorinel Munteanu negociaza preluarea Otelului Galati

Tehnicianul Universitatii Cluj, Dorinel Munteanu, negociaza preluarea bancii tehnice a formatiei Otelul Galati.

Fostul international a confirmat discutiile cu oficialii galateni, dar a refuzat sa ofere mai multe amanunte.

"Da, este adevarat, am discutat cu Marius Stan, insa mai multe nu pot sa spun deocamdata", s-a rezumat sa declare Dorinel Munteanu pentru Gazeta Sporturilor.

Formatia de la Dunare a ramas fara antrenor dupa ce Petre Grigoras a demisionat in cursul saptamanii trecute. Antrenorul s-a despartit de galateni dupa 4 sezoane petrecute la Otelul.

Gol după gol pentru fotbalistul român care joacă în străinătate
Gol după gol pentru fotbalistul român care joacă în străinătate
Atacantul român Liviu Antal a marcat pentru al optulea meci consecutiv pentru Zalgiris Vilnius, în campionatul de fotbal al Lituaniei, duminică, în meciul cu FC Hegelmann, câștigat cu 3-1 pe...
Hermannstadt, în groapă. Cât mai rezistă Maldarașanu?
Hermannstadt, în groapă. Cât mai rezistă Maldarașanu?
Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 15-a din Superligă. În minutul 13 la un corner al echipei sale, sibianul Selimovic,...
#dorinel munteanu, #otelul galati , #Otelul Galati
Comentarii
Q
qwerty
rank 1
naspa
vine dolarel. ce blaturi or sa mai iasa cu steaua Vezi tot
N
Nae Bolovan
rank 1
Vine Dorinel sa distruga ce a facut Grigoras...
Ce sa caute aceasta cirpa becaliana la Galati ? Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tragedie! A murit, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului: avea doar 44 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dat afara de Dan Sucu! Primea un salariu de 1.400.000Euro pe an

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Avem un nou lider în Liga 1. Echipa care a depășit Rapidul în clasament
  2. Ce lovitură! Echipa lui Dan Șucu a ”înviat” imediat după decizia radicală a românului
  3. Veste de ultimă oră despre Novak Djokovic: ”Avem confirmarea!”
  4. Cine e ultimul nume mare din fotbal care va fi judecat pentru viol, alături de fratele său
  5. Meci dramatic între americance, în grupa ”Serena Williams”. Ce se întâmplă la Turneul Campioanelor
  6. S-a încheiat derby-ul românilor din Turcia, cu Ianis Hagi pe teren
  7. "Cred că prostul de Porumboiu se întoarce. Un tip ranchiunos, plin de el, are toate atuurile"
  8. Csikszereda a venit la Constanța după 10 meciuri oficiale la rând fără înfrângere. Trupa lui Zicu nu a avut milă de ei
  9. Accidentare urâtă pentru „prințul” de la Real Madrid. Puștiul de 18 ani are accidentarea lui Radunovic
  10. Mutarea pregătită de patronul Dan Șucu pentru a scăpa de retrogradare