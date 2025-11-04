Dorinel Munteanu negociaza preluarea Otelului Galati

Tehnicianul Universitatii Cluj, Dorinel Munteanu, negociaza preluarea bancii tehnice a formatiei Otelul Galati.

Fostul international a confirmat discutiile cu oficialii galateni, dar a refuzat sa ofere mai multe amanunte.

"Da, este adevarat, am discutat cu Marius Stan, insa mai multe nu pot sa spun deocamdata", s-a rezumat sa declare Dorinel Munteanu pentru Gazeta Sporturilor.

Formatia de la Dunare a ramas fara antrenor dupa ce Petre Grigoras a demisionat in cursul saptamanii trecute. Antrenorul s-a despartit de galateni dupa 4 sezoane petrecute la Otelul.

Ads