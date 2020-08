Dorinel Munteanu si Marius Stan candideaza la alegerile locale pentru Primaria Galati

Penalti! Ion Profir n-a tremurat in fata celebrului portar Tacconi si a inscris de la 11 metri. Otelul Galati - Juventus Torino 1-0, meci tur din Cupa UEFA . Singura victorie din istoria fotbalului romanesc in fata gigantului bianco-nero.Acela a fost primul moment in care Otelul Galati a scris istoria.Al doilea moment de glorie a echipei a fost in 2011 atunci cand Otelul Galati a castigat primul titlu de campioana a Romaniei din istoria sa, dupa ce a invins, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Timisoara, in etapa a XXXIII-a, penultima, a Ligii I.Antrenorul care a dus echipa in Liga I a fost Dorinel Munteanu , patronul clubului era atunci Marius Stan. Acum, cei doi candideaza la alegerile locale din 2020.este un fost fotbalist roman si fostul presedinte al FC Otelul Galati. Pe langa experienta de fotbalist a mai fost presedintele echipelor Dunarea Galati, AFC Rocar Bucuresti, FC Vaslui (a fost unul din fondatori) si Politehnica Iasi (care in mandatul sau a promovat in Liga I. In politica, Stan a fost traseist de meserie.A candidat la alegerile locale din 2008 din partea PNL pentru postul de primar al Galatiului, pe care il obtine abia in 2012, cand candideaza pe listele USL.In perioada 2014 - 2016 Marius Stan a fost presedintele UNPR dupa ce a candidat pe listele UNPR pentru Consiliul Local si Consiliul Judetean.In 2016 Marius Stan a ajuns consilier local si a candidat si pentru o functie la Senat din partea PMP, pe care insa nu o castiga.Marius Stan este considerat o dezamagire dupa mandatul de patru ani ca primar, in ciuda performantelor deosebite obtinute ca manager al clubului de fotbal Otelul Galati, relateaza o ancheta a B1TV. El este banuit si de afaceri ilicite gestionate prin intermediul lui Aurel Vlaicu, city manager Galati si viitorul sau ginere. Vlaicu a fost mana dreapta a doua personaje politice cu antecedente penale - Viorel Hrebenciuc si Sorin Oprescu Conform unui articol din presa locala, fostul primar al Municipiului Galati nu a primit dupa alegerile din iunie 2016 mandate in Consiliul Judetean si local, desi isi castigase acest drept prin voturile oferite de galateni. Aceasta situatie a fost posibila, dupa ce in absenta sa la sedinta Consiliului Judetean, alesi ai PSD , UNPR, ALDE si PMP s-au abtinut in privinta validarii mandatului lui Marius Stan. Stan a contestat in instanta invalidarile si a redobandit locul de consilier municipal.In aprilie 2016, Agentia Nationala de Integritate a constatat faptul ca primarul municipiului Galati, Marius Stan, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 22 iunie 2012 - 14 ianuarie 2015, intrucat a detinut simultan si functia de administrator al SC Moldova Expedition SRL, relateaza hotnews.ro.In 2020, Marius Stan va candida pe listele PMP la primarie. De aceasta data va fi insotit si de, fostul antrenor de la Otelul Galati, care va deschide listele de consilieri.Cunoscut si ca "Munti", "Neamtul" sau "Furnica", este un antrenor roman de fotbal si fost jucator. Face parte din "Generatia de aur" a echipei nationale de fotbal a Romaniei, alaturi de alti jucatori, cum ar fi Gica Hagi si Gica Popescu . In martie 2008, a fost decorat cu Ordinul "Meritul Sportiv" clasa a III-a, pentru rezultatele obtinute la turneele finale din perioada 1990-2000 si pentru intreaga activitate.