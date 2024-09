Selecționerul care îi ia apărarea lui Dorinel Munteanu: ”Tot respectul! Să stai să fii strangulat de gât și să nu spui nimic...”

Dorinel Munteanu, antrenorul Oțelului Galați, și-a ieșit din minți în timpul meciului cu Dinamo și făcut un gest scandalos.

David Maftei, puști de doar 20 de ani, a pierdut o minge în banda dreaptă, chiar în fața lui Munteanu, care nu a rezistat și l-a luat de guler pe fotbalistul naționalei U20. Mai mult, Munteanu a țipat la el, iar fotbalistul părea foarte speriat de reacția antrenorului.

În apărarea lui Dorinel Munteanu s-a poziționat selecționerul naționalei U21, Daniel Pancu, care a acuzat lipsa de reacție a lui Maftei.

"Eu nu am nicio treabă cu antrenorul aici. Dorinel, tot respectul! Vorbesc strict pe situația asta, mentor-antrenor și un jucător. O componentă de bază, consider eu, a valorii unui jucător, o reprezintă și personalitatea.

Reacția lui e a unui jucător umil, care poate nu-și dorește nimic în viața asta, care a fost convocat și de mine la U21. Să stai să fii strangulat de gât și să nu spui nimic, spune multe despre tine.

Iar noi, când facem pasul în străinătate cu jucătorii tineri, acolo nu te mai înjură nimeni, antrenorul iți dă planul tactic, ești într-o competiție cu unul sau doi jucători. Nu te strangulează nimeni și de asta, poate, jucătorii noștri au multe probleme când merg acolo.

Eu cred că ultimii vinovați sunt jucătorii, o s-o spun tot timpul. Au și ei problemele lor. Am avut și eu 17-18 ani, pe mine n-a pus nimeni mâna. Știu că erau antrenori de genul, poate am fost norocos și n-am prins.

Ads

Un jucător cu personalitate se ridica, îi lua mâna ușor de pe guler, ieșea în minutul ăla afară de pe teren și spunea a doua zi 'Am plecat, îmi pare rău, nu mai lucrez cu tine'. Dar, din moment ce jucătorul acceptă astfel de lucruri, nu are rost să discutăm", a declarat Daniel Pancu, la Fotbal Club, conform Digisport.ro.

Ads