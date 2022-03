Dorinel, injurat de fanii lui U Cluj la primul meci pe teren propriu

Suporterii Universitatii Cluj nu au uitat ca Dorinel Munteanu a lasat echipa ardeleana in toamna, pentru a semna cu Steaua, si l-au admonestat serios la partida cu Dacia Mioveni.

"Iuda, du-te in Gruia", "Dorinel, esti un sugaci, ai stat capra la palat" si "Fidelitate, respect, onoare - Neamtul in vocabular nu are", a putut fi citit pe bannerele afisate de ultrasii clujeni.

Dorinel Munteanu a revenit in aceasta saptamana pe banca tehnica a studentilor clujeni, insa a fost contestat chiar de la conferinta de presa unde se anunta numirea sa.

