Munteanu incearca imposibilul in Rusia: "A dat dovada de curaj"

Dorinel Munteanu a lasat-o pe Dinamo pentru ultima clasata din Rusia, insa fostii sai colegi de la nationala considera ca fostul jucator a luat o decizie inspirata.

"A dat dovada de curaj facand acest lucru. A demonstrat in Romania ca este un antrenor bun cand a castigat campionatul cu o echipa mica (Otelul Galati - n.red.)", a declarat Popescu la Dolce Sport.

Si Dan Petrescu, singurul antrenor roman din Rusia in acest moment, a tinut sa-l incurajeze pe "Neamt", spunandu-i ca va gasi conditii mult mai bune la Mordovia.

"In Rusia conditiile sunt mult mai bune. Sunt jucatori mai valorosi, se investesc mai multi bani. Campionatul este insa mai greu decat in Romania", a afirmat "Bursucul" pentru sursa citata.

Dorinel Munteanu are o misiune extrem de dificila in Rusia. Noua sa echipa, Mordovia Saransk, ocupa ultima pozitie in clasament si se afla la opt puncte de salvare.

"Neamtul" mai are la dispozitie 11 etape pentru evita retrogradarea.

C.F.