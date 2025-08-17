S-au găsit bani pentru Umbrărescu. Antreprenorul redeschide șantierele de pe A7

Autor: Dan Stan
Duminica, 17 August 2025, ora 13:31
159 citiri
S-au găsit bani pentru Umbrărescu. Antreprenorul redeschide șantierele de pe A7
Autostradă din România, Dorinel Umbrărescu, utilajele UMB / FOTO: Raducu P Drum, Plus TV Bacău, capturi YouTube

Premierul Ilie Bolojan a găsit bani pentru a plăti lucrările executate de către firmele lui Dorinel Umbrărescu. Antreprenorul român își trimisese în concediu forțat lucrătorii de pe Autostrada Moldovei (A7), în plin sezon de construcții.

De luni, 18 august, muncitorii „UMB” ar urma să se întoarcă la muncă. Soluţia la nivel legislativ pentru accelerarea plăţilor restante pentru segmentele de autostradă Focşani – Bacău şi două loturi din Bacău – Paşcani este accesarea componentei de granturi aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Acele suspendări temporare din lipsă de lichidităţi pe care le-am mai văzut în spaţiul public vor înceta, în condiţiile în care s-au găsit aceste norme care să accelereze, practic, acest tip de finanţare. Pentru segmentele cu plăți restante din A7 vor fi alocate 2,1 miliarde de euro din componenta de granturi a PNRR, deci fonduri nerambursabile.

Termenele de livrare pentru cele două secţiuni, Focşani – Bacău şi Bacău – Paşcani, sunt înainte de august 2026, deci A7 stă foarte bine şi, odată ce deblocăm fluxurile financiare, nu există motive de îngrijorare adiţionale”, a declarat ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

VEZI AICI stadiul lucrărilor pe A7.

Dragoș Pîslaru, clarificări despre PNRR: „Nu se oprește, ci chiar se accelerează”
Dragoș Pîslaru, clarificări despre PNRR: „Nu se oprește, ci chiar se accelerează”
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pislaru, a transmis, joi, că PNRR nu se oprește, ci chiar se accelerează. ”Vreau să spun din capul locului, pentru că este foarte...
Ce se întâmplă, de fapt, pe Autostrada Moldovei. Stadiul lucrărilor pe fiecare lot din A7
Ce se întâmplă, de fapt, pe Autostrada Moldovei. Stadiul lucrărilor pe fiecare lot din A7
Șantierele de pe „coloana vertebrală a Moldovei”, adică de pe Autostrada A7, întâmpină dificultăți. CNAIR a prezentat pentru Ziare.com stadiul lucrărilor pe fiecare lot în parte....
#Dorinel Umbrarescu, #Autostrada Moldovei, #PNRR, #dragos pislaru , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
23.130.000Euro pentru Dennis Man! A primit vestea dupa transferul la PSV
ObservatorNews.ro
"Te rog, respira! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat si la Olimp
DigiSport.ro
Ramasa fara 500 de milioane Euro, Mihaela Radulescu a reactionat in ziua in care ar fi implinit 8 ani cu Felix Baumgartner

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-au găsit bani pentru Umbrărescu. Antreprenorul redeschide șantierele de pe A7
  2. Donald Trump a dat ordin. Președintele SUA trimite trupele să intervină
  3. Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
  4. Putin a atacat Ucraina din nou, imediat după întâlnirea cu Trump. 5 civili au fost uciși noaptea trecută. A fost lansată și o rachetă balistică, dar și zeci de drone Shahed
  5. Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa
  6. Liderii din Europa pe care se bazează Rusia. Lavrov i-a sunat imediat după summitul Trump-Putin, din Alaska
  7. Planul UE pentru ca Zelenski să nu mai fie dat afară de la Casa Albă. Au găsit „omul perfect”
  8. Cum e să lucrezi într-o corporație când ai peste 60 de ani. "A venit clientul în vizită și i-a căzut fața când l-a văzut"
  9. Putin a desenat noua hartă a Ucrainei, în fața lui Trump. Revendicările Rusiei pentru a face pace
  10. Avertizări meteo extreme de la ANM. România, împărțită în două între coduri de caniculă și de furtuni cu grindină. Ce județe sunt afectate